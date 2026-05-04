Topdarter Dirk van Duivenbode is het dertiende Players Championship-toernooi uitstekend begonnen. Hij gooide in zijn 6-3 overwinning namelijk een negendarter. De reactie van zijn tegenstander Madars Razma erna laat dartfans echter in verontwaardiging achter.

Het dertiende vloertoernooi van de Pro Tour in het Duitse Hildesheim begon uitstekend voor Van Duijvenbode. In de eerste ronde trof hij de Let Razma. De Nederlandse nummer 28 van de wereld blies zijn tegenstander werkelijk omver. Van Duijvenbode won met 6-3, met een gemiddelde 109.10. Het hoogste van de hele eerste ronde.

Negendarter Van Duijvenbode

Dit hoge gemiddelde behaalde hij vooral dankzij de vierde leg. Hierin gooide Van Duijvenbode namelijk een negendarter. Hij stond na zes pijlen op 144, waarna hij in zijn laatste beurt tweemaal triple achttien raakte en finishte met dubbel achttien.

Dartfans verontwaardigd

Het is slechts de vierde negendarter op de Pro Tour van dit jaar. Het is gebruikelijk dat de tegenstander de darter feliciteert met een handdruk of boks na diens negendarter. Echter greep Razma na de dubbel achttien van Van Duijvenbode direct naar zijn waterfles om te drinken. De nummer 48 van de wereld gunde zijn Nederlandse tegenstander geen blik waardig en negeerde hem volledig.

Dartfans in de reacties van de video waarin Van Duijvenbode de negendarter gooit, reageren verontwaardig. "Heel sportief van Razma", reageert iemand sarcastisch. "Wow, niet eens een hand", schrijft iemand anders. De reden van het negeren van Razma kan te maken hebben met het onderonsje wat hij met Van Duijvenbode had tijdens de afgelopen Players Championship Finals. De Nederlander gooide uit frustratie een pijl onderhands naar het bord. Deze werd vervolgens afgekeurd waardoor een een akkefietje ontstond tussen beide spelers en de scheidsrechter.

Nederlands succes

Naast Van Duijvenbode zijn ook veel andere Nederlanders goed begonnen aan Players Championship 13. Onder meer Kevin Doets, Wessel Nijman, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld en Michael van Gerwen zijn door naar de tweede ronde. Voor een Nederlands dartlegendes was er wederom een vroege teleurstelling. Raymond van Barneveld legde het in de eerste ronde af tegen de Engelsman Tom Sykes.