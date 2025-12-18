Het WK darts is voor Raymond van Barneveld alweer voorbij. De dartslegende bakte er weinig van tegen de laaggeplaatste Zwitser Stefan Bellmont en droop met 3-0(!) af. Dat leverde in de Britse media flink wat ronkende teksten op, waarin 'Barney' niet bepaald gespaard werd.

'Rampzalig', zo kopt The Mirror. De woorden van het Britse medium liegen er niet om. De ooit beste darter ter wereld kon het op het WK niet bolwerken. "Hij vindt de vorm die hem de allerbeste maakte niet meer", stelt de krant, die zag hoe Barney steeds verder wegzakte in Ally Pally.

"Elke misser zag er nog pijnlijker uit voor Van Barneveld, die zijn teleurstelling niet kon verbergen toen Bellmont de beslissende double vier uit wist te gooien", zo treurt de krant.

De collega's van The Sun waren in de kop behoorlijk creatief. "Bad Ray at the office", koppen ze met een ludieke woordspeling, afgeleid van de Engelse uitdrukking Bad day at the office, wat zoiets betekent als: een slechte dag op kantoor.

Pensioen in aantocht?

De bekende tabloid trok een pijnlijke conclusie. "Van Barneveld werd aangespoord om te stoppen met darten nadat hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld." Volgens hen is het 'onvermijdelijk dat er nu vragen over zijn pensioen gesteld worden.'

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Van Barneveld won de eerste leg nog, maar daar kwam er in de hele partij nog maar eentje bij. Het resulteerde in een kansloze nederlaag. "En de fans waren het erover eens dat Van Barneveld beter met darten kon stoppen."

Glen Durrant

"Je blijft altijd hopen en verwachten hebben", aldus oud-darter Glen Durrant bij SkySports. "Maar de tijd haalt je in. Je zicht gaat achteruit, soms voel je pijntjes en kwaaltjes. Hij zal zich vragen moeten stellen en zal antwoorden moeten hebben."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.