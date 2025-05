Michael van Gerwen wacht zware wedstrijd op Nederlandse bodem, Raymond van Barneveld tegen landgenoot

De beste darters ter wereld zijn komend weekend in Rosmalen voor de Euro Tour. Er doen liefst veertien Nederlanders mee aan het toernooi in eigen land. Michael van Gerwen kan zich direct opmaken voor een zware wedstrijd.

Van Gerwen is - door de afwezigheid van Luke Littler in Rosmalen - als tweede geplaatst en mag daarom de eerste ronde overslaan. De Nederlander hoeft zich om die reden pas op zaterdagavond voor het eerst te melden aan de oche. Op vrijdagavond gaan Mike De Decker en Mickey Mansell uitmaken wie de tegenstander van Mighty Mike wordt. De Belg won vorig jaar de World Grand Prix en stond eerder dit jaar al eens in de finale bij een Euro Tour-toernooi.

Raymond van Barneveld komt wel in de eerste ronde in actie en neemt het op tegen een Nederlandse darter, maar weet nog niet welke. Later op donderdag staat namelijk een binnenlandse kwalificatie op het programma, waarvan de vier beste darters zich nog op de Euro Tour in Rosmalen mogen melden.

Nederlandse deelnemers

Naast Van Gerwen, Van Barneveld en de vier nog onbekende darters doen ook Wesley Plaisier, Gian van Veen, Danny Noppert, Niels Zonneveld, Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena en Maik Kuivenhoven mee.

Programma Euro Tour in Rosmalen

Vrijdag 23 mei

Middagsessie, vanaf 13.00 uur, eerste ronde

Ricardo Pietreczko v Karel Sedlacek

Wessel Nijman v Nederlandse qualifier (4)

Martin Lukeman v Lukas Wenig

Ryan Joyce v Nederlandse qualifier (3)

Niels Zonneveld v Mario Vandenbogaerde

Ritchie Edhouse v Kim Huybrechts

Andrew Gilding v Nederlandse qualifier (1)

Luke Woodhouse v Max Hopp



Avondsessie, vanaf 19.00 uur, eerste ronde

Joe Cullen v Ryan Meikle

Daryl Gurney v Maik Kuivenhoven

Mike De Decker v Mickey Mansell

Cameron Menzies v Wesley Plaisier

Gian van Veen v Boris Krcmar

Raymond van Barneveld v Nederlandse qualifier (2)

Dirk van Duijvenbode v Teemu Harju

Jermaine Wattimena v Niko Springer

Zaterdag 24 mei

Middagsessie, 13.00 uur, tweede ronde

Damon Heta v Gilding/NK1

Dave Chisnall v Edhouse/Huybrechts

Michael Smith v Joyce/NK3

Jonny Clayton v Woodhouse/Hopp

Chris Dobey v Gurney/Kuivenhoven

Martin Schindler v Lukeman/Wenig

Danny Noppert v Zonneveld/Vandenbogaerde

Ryan Searle v Cullen/Meikle



Avondsessie, 19.00 uur, tweede ronde

James Wade v Van Duijvenbode/Harju

Gerwyn Price v Van Veen/Krcmar

Ross Smith v Van Barneveld/NK2

Peter Wright v Nijman/NK4

Luke Humphries v Menzies/Plaisier

Michael van Gerwen v De Decker/Mansell

Stephen Bunting v Wattimena/Springer

Josh Rock v Pietreczko/Sedlacek

Zondag

Middagsessie, derde ronde, 13.00 uur

Derde ronde



Avondsessie, 19.00 uur

Kwartfinale

Halve finale

Finale