Michael van Gerwen grapt over 'zwaarste strijd' ooit: 'Ik denk dat ik dat nodig ga hebben'

Michael van Gerwen is de succesvolste darter in de Premier League. Toch dreigt een roemrucht einde van de competitie. De Nederlander móet donderdag de laatste speelavond winnen, anders mist hij de play-offs.

MvG is eigenlijk een vast gezicht in de play-offs van de Premier League Darts. Toch is de kans groot dat hij zich dit jaar niet plaatst, mede door enorm veel pech en slechte vorm. Ondanks dat hoopt Van Gerwen gebruik te maken van zijn verleden. "Ik hoop dat ik die ervaring kan gebruiken, want ik denk dat ik die nodig ga hebben", grapt Van Gerwen daags voor de slotavond in Sheffield.

'Zwaarste Premier League ooit'

"Natuurlijk wordt het een belangrijke avond voor me en ik kan het me niet veroorloven om nog een keer te falen, anders lig ik uit het toernooi", weet de Nederlander. "Dit is waarschijnlijk een van de zwaarste Premier Leagues waarin ik ooit heb gespeeld - niet qua spelers, maar qua mezelf", doelt hij op zijn mindere prestaties.

"Het was een echte strijd, maar ik heb de afgelopen dagen een goede combinatie van rust en training gehad om ervoor te zorgen dat ik klaar ben om donderdag te doen wat ik moet doen", verzekert Van Gerwen. "Het is zo belangrijk om in jezelf te blijven geloven, en dat doe ik nog steeds!", is de Nederlander vastberaden.

Dagzege is noodzakelijk

Van Gerwen begint als nummer 5 aan de laatste speelavond van de Premier League. Zijn tegenstander is Nathan Aspinall, die de vierde positie bezet. Vorige week won The Asp de confrontatie én de avond, waardoor hij het Van Gerwen nog moeilijker maakte. De Nederlander moet drie wedstrijden winnen om zich nog te plaatsen voor de play-offs.

Zijn goede vriend en vertrouwenspersoon Vincent van der Voort ziet het somber in. "Hij moet er meer voor leven, maar heeft hij de absolute wil nog wel om op zijn oude niveau terug te komen? Dat moet hij bij zichzelf te rade gaan. Dan moet je namelijk ook die beleving, agressie en uitstraling laten zien", zei hij in de podcast Darts Draait Door.

