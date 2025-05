Dilemma voor Nederlandse topdarters: 'Wat doe je dan? Daar moeten ze over praten'

Voor Nederland wordt het een interessante World Cup of Darts half juni, met debutant Gian van Veen en Danny Noppert als 'kopman'. Het splinternieuwe koppel moet door de lagere ranking ook nog eens in de groepsfase beginnen. Daarin moeten al goede afspraken worden gemaakt onderling, anders wacht hen tijdens de spannende duels al meteen een dilemma.

De PDC maakte afgelopen week de deelnemende landen én de spelende koppels bekend. Door de afmelding van Michael van Gerwen spelen Noppert en Van Veen voor het eerst samen. Vincent van der Voort ziet in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast al een interessante kwestie opdoemen. "Noppert is een echte tops-speler (dubbel 20, red.), terwijl Gian een typische 32-speler is (via dubbel-16 finishen, red.). Ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen."

'Interessant om te zien'

Als de één de ander zo goed mogelijk moet helpen, moet een darter ook kunnen denken én doen wat zijn koppelmaat fijner vindt. "Wat doe je dan? Ik zou het heel raar vinden als Noppert met twee pijlen op 52 ineens voor een grote twintig gaat (om op dubbel-16 uit te komen, red.)", voorspelt presentator Vlottes een mogelijk scenario op de World Cup half juni. Volgens Van der Voort moeten Noppert en Van Veen dus goed nadenken. "Interessant om te zien hoe de werking tussen die twee gaat."

'Dát bepaalt hoe goed je bent'

Hij geeft als voorbeeld darters als Gerwyn Price en James Wade. "Die komen bijna nooit op 32 uit. Als je daar tijdens een koppelwedstrijd ineens wel vaak op komt, kun je zo een probleem in de hand werken. Dus daar moet je van tevoren zeker over praten. Dát bepaalt ook hoe goed je bent als koppel. Het leidt ook af als je daar de hele tijd mee bezig moet zijn. Daarom is het ook niet te zeggen dat twee goede darters ook een goed koppel vormen."

Wat zou Van der Voort doen?

Wat zou Van der Voort doen in dergelijke situaties? Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring als profdarter. "Als je minstens één pijl op je favoriete dubbel kan krijgen, moet je voor jezelf gaan. Maar heb je nog maar één pijl in je handen en nog geen finish over, dan moet je iets doen wat je medespeler oké vindt. Dat wordt een interessante kwestie."

Beluister de podcast

