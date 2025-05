Gedupeerde Luke Littler gesteund na 'waardeloze' misdaad: 'Heel vervelend voor hem'

Luke Littler kreeg afgelopen week te maken met een laffe vernieling. De Engelse topdarter (18) zag dat de ruiten van zijn auto waren ingegooid. De Nederlandse ex-profdarter Vincent van der Voort heeft medelijden met de jonge wereldkampioen en weet precies waar Littler doorheen gaat. "Voor hem heel vervelend", zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van der Voort twijfelt of het een doelbewuste actie was van het 'tuig van de richel', zoals Littler de daders zelf omschreef. "Kan ook zijn dat vandalen proberen lollig te doen. Het is nergens voor nodig, maar het gebeurt. Voor hem (Littler, red.) is het heel vervelend. Hij heeft nu te maken met een hoop geregel allemaal. Ik heb het zelf ook gehad, zo'n twintig jaar geleden."

'Echt waardeloos allemaal'

De Nederlander (49) leefde toen in een hele andere tijd, maar kan dus wel meepraten met Littler. "Toentertijd deden ze het omdat het ze ging om de TomTom (navigatiesysteem, red.). Dan moet je naar huis rijden zonder raampje, en dat in de winter. Dat is gewoon niet fijn. Echt waardeloos allemaal."

'Raam ingooien is echt nutteloos'

Ben je slachtoffer van een dergelijk vergrijp, dan volgt er een hoop gedoe. Het raam moet gerepareerd worden en van binnen moet er flink schoongemaakt worden. "Dat glas vind je maanden later nog terug, al doen ze je hele auto", weet Van der Voort nog. "Als ze je auto jatten, heb je nog het idee dat iemand bezig is om er beter van te worden. Maar een raam ingooien is echt nutteloos."

Veel geld

Voor Littler zal de financiële pijn wel meevallen. De jonge topdarter haalde op twee WK's de finale, waarvan hij er één won. Daarnaast won hij bij zijn debuut al de Premier League Darts en schreef hij de UK Open op zijn naam. Het leverde hem een hoop prijzengeld op en nieuwe sponsoren, die maar wat graag mee willen liften op het succes van The Nuke en daar grof geld voor over hebben.

