Pijnlijke aftocht voor Michael van Gerwen in Premier League Darts: 'Die honger is er niet'

Michael van Gerwen heeft een dramatisch seizoen in de Premier League Darts op passelijke wijze afgesloten. De Nederlander móest de avond winnen, maar het ging gelijk in de kwartfinale al mis tegen Nathan Aspinall: 6-2 verlies. Daardoor gebeurt het ongebruikelijke.

Vooraf was het doel helder voor Van Gerwen: eerst winnen van Aspinall. Dat was bij het bullen vooraf al niet gelukt, waardoor de Engelsman mocht beginnen. Die deed dat na zijn prachtige opkomst Mr. Brightside van The Killers perfect. Terwijl Van Gerwen op 48 stond te wachten, gooide Aspinall 100 in twee pijlen uit.

Die finish liet MvG in de tweede leg ook over, alleen hij kreeg hem niet in drie pijlen uit. The Asp profiteerde optimaal en kwam op 2-0. Er was zelfs een kans dat de Engelsman op drie legs voorsprong kwam, maar dat voorkwam Van Gerwen. Hij zag Aspinall één pijl op 3-0 missen en brak zelf terug. Toch kreeg de Nederland een leg later opnieuw de deksel op de neus, na enkele slordige pijlen: 3-1 Aspinall.

Die tankte vertrouwen, helemaal toen hij zijn eigen leg met 180 begon. De Engelsman sloot hem ook nog eens af met een mooie 124-finish, waarmee hij de zaal nog meer achter hem kreeg. Van Gerwen keek gelaten toe en kon het tij niet meer keren. Dus zit zijn Premier League erop en zijn de vier halve finalisten bekend.

ASPINALL HAS DONE IT!



Nathan Aspinall beats Michael van Gerwen to book his place in the Play-Offs!



📺 https://t.co/CxOorrFXK9 #PLDarts25 | QF2 pic.twitter.com/KI4ncdzU2X — PDC Darts (@OfficialPDC) May 22, 2025

"Je merkt aan Van Gerwen dat de honger er niet is", analyseerde dartskenner Jacques Nieuwlaat na afloop bij Viaplay. "Ik geloof niet dat hij naar deze avond komt en denkt laat maar lopen. Daar geloof ik niks van. Iedere speler zegt: dit is mijn avond, ik ga dit toernooi winnen. Het zeggen is niet zo moeilijk, maar het echt voelen van binnenuit dat kun je niet oproepen. Dat is er, of is er niet."

Vertrouwd gezicht in play-offs

Van Gerwen debuteerde in 2013 in de prestigieuze competitie en was sindsdien een vertrouwd gezicht in de play-offs. Alleen in het coronajaar 2020 ontbrak hij. In totaal won hij het toernooi zeven keer, wat hem de recordhouder maakt. De laatste keer was twee jaar terug.

Aspinall debuteert volgende week bij het seizoenstoetje, waar verder wereldkampioen - en regerend winnaar - Luke Littler, nummer 1 van de wereld Luke Humphries en Gerwyn Price aanwezig zijn.

Op naar Euro Tour in Nederland

Lang heeft Van Gerwen niet om te treuren, het volgende toernooi staal alweer voor de deur. In eigen huis nota bene. De Nederlander speelt de Dutch Darts Championship in Rosmalen, waar hij in de buurt woont. Zaterdagmiddag stroomt Van Gerwen in tijdens de tweede ronde.

