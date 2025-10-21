Jamai van den Herik gaat tegen zijn eigen verwachtingen in debuteren op het WK darts. De 22-jarige Nederlander had op zijn werk al verteld dat hij zich nét niet had geplaatst, tot alles opeens veranderde.

Van den Herik is nog geen prof en gooit zijn pijlen op de niveaus onder de Pro Tour: de Development Tour en de Challenge Tour. Eerstgenoemde is voor jongeren, die ander is het niveau vlak onder de profs. Hij won op beide circuits al een toernooitje en gooide ook nog eens een negendarter.

Hij kan dus wel wat, die Van den Herik. Maar toch bleek het net niet genoeg om zich voor het WK te plaatsen: op de jongerenranglijst eindigde hij als vijfde, terwijl alleen de top vier naar het fameuze toernooi in Ally Pally ging. Er was nog hoop: Owen Bates stond boven hem in de ranglijst en maakte ook nog kans om zich bij de profs te plaatsen voor het WK. Dan zou het plekje naar Van den Herik gaan.

'Het hielp allemaal niet'

De Nederlander was bij het beslissende toernooi van Bates aanwezig in de zaal. Maar de wedstrijden die de Engelsman eigenlijk moest winnen, verloor hij. "Wij mogen elkaar graag en hij wist dat ik naar het WK zou gaan als hij goed zou presteren", legt Van den Herik uit bij het AD. "Hij gunde mij die plek en legde zichzelf extra druk op, maar het hielp allemaal niet."

De droom van Van den Herik moest een jaar de ijskast in. Hij ging ondertussen terug naar het kledingmagazijn waar hij werkt. "Ik had mijn collega’s net verteld dat ik me nét niet had geplaatst voor het WK. In mijn pauze keek ik op mijn telefoon en zag dat ik was getagd in een nieuwsbericht: ik bleek tóch geplaatst te zijn. Ik dacht echt: hoe dan?"

'Ik voelde enorme opluchting'

Dat had een vreemde reden: er was een WK-ticket vrijgekomen, waarop dartsbond PDC besloot die te gunnen aan iemand uit de Development Tour. Dat bleek Van den Herik, die 'emotioneel werd op werk'. "Ik voelde enorme opluchting. Ik heb een heel goed jaar gedraaid en stond zó dicht bij plaatsing voor het WK. Ik zag al helemaal voor me hoe ik het dan net niet zou halen."

Zijn teamleider gaf hem nog wat extra dagen vrij voor in december. Het WK in Londen begint op 11 december. Van den Herik is dankzij zijn deelname al zeker van 17.000 euro.