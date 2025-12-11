Michael van Gerwen stond jarenlang op één bij de bookmakers om het WK darts te winnen. Drie keer lukte het de Nederlander. Maar na een zwaar jaar vindt hij zichzelf in de lijst der favorieten terug op plek zes. Hij gelooft zijn oren niet als hij hoort wie er nog boven hem staan en dus volgens de 'bookies' meer kans hebben om dit WK darts te winnen.

Van Gerwen moet vijf spelers boven zich dulden. Luke Littler en Luke Humphries zijn, ook volgens hem, de logische nummers één en twee. Daarna hoort hij er zelf snel achteraan te komen, vindt hij. Ondanks het slechte jaar voor de Nederlander ziet hij in het WK darts nog altijd een moeilijker toernooi dan de rest van de toernooien. Als hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door hoort dat Josh Rock, Gian van Veen en Gerwyn Price nog boven hem staan, schreeuwt hij het bijna uit van verbazing.

'Het is toch een schande?'

"Het is toch een schande dat jongens als Rock en Van Veen boven mij staan?", schudt hij lachend zijn hoofd. "Als ik jou een euro geef en ik speel op het WK tegen ze, op wie zet jij die euro dan in?", vraagt hij retorisch aan presentator Damian Vlottes. Die geeft toe dat dat geld dan toch echt op Van Gerwen gaat. "Dat bedoel ik. Het WK winnen is wat anders." Goede vriend Vincent van der Voort is het met hem eens. "Qua toernooi winnen hoort hij niet op zes. Ik denk dat er sowieso maar een mannetje of 4/5 is dat kan winnen."

Gerwyn Price

Van Gerwen breekt wel nog een lans voor Price. De Welshman beleefde een sterk jaar, maar ziet zichzelf ook pas op plek vijf terug. Jonge honden Rock en Van Veen wordt een grotere kans toebedeeld. "Price kan het ook, de Luke's verslaan. Hij staat echt goed te gooien. Alleen ja, je weet het nooit bij hem. Wat laat hij die avond zien? Voor de rest zijn er niet heel veel meer die het WK kunnen winnen."

'Ik speelde vorig jaar slechter dan nu'

Daarbij komt volgens Van Gerwen dat spelers niet alleen naar Littler en Humphries moeten kijken om te verslaan. "Je komt onderweg ook nog andere darters tegen. Ik speelde vorig jaar veel slechter dan nu, maar haalde toch de finale. Dat zegt ook wel wat." Als alles volgens schema verloopt, dan komt Van Gerwen in de kwartfinale landgenoot Danny Noppert tegen. In een andere kwartfinale zouden Price en Littler elkaar dan treffen. "Dat zou wel een lekker potje zijn'

