Voor Raymond van Barneveld is Pasen een belangrijk lang weekend. De Nederlandse topdarter hoopt tijdens de vierde Euro Tour van het jaar in München broodnodig prijzengeld te pakken voor zijn ranking, want hij staat virtueel buiten de WK-plekken. In de loting heeft hij een behoorlijke opsteker gekregen.

Van Barneveld (58) treft namelijk in de eerste ronde een Duitse qualifier op zijn weg om eindelijk weer eens wat te presteren op de Euro Tour. De loting koppelde de Nederlandse dartslegende aan de onbekende Marcel Hausotter en dus liggen er kansen voor Barney om door te stoten in een roerige periode. Recent werd bekend dat hij en zijn manager Ben de Kok uit elkaar zijn na gedoe tussen de twee op de UK Open in maart.

Opsteker voor Van Barneveld

Sinds de breuk officieel is, boekte Van Barneveld wel al een welkome opsteker tijdens een vloertoernooi afgelopen week. Eindelijk gooide hij weer eens boven de 100 gemiddeld op een Players Championship en verloor hij pas in de vierde ronde van latere winnaar Ryan Searle. Zaterdagavond is zijn partij tegen Hausotter de volgende kans op een goede run. Als hij van de Duitser wint, treft hij op eerste paasdag Jonny Clayton.

Michael van Gerwen en Gian van Veen

Van Barneveld is niet de enige Nederlander aan de oche in München dit paasweekend. Michael van Gerwen is zelfs titelverdediger nadat hij vorig jaar Gian van Veen in de finale versloeg en zo zijn enige Euro Tour van het jaar pakte. De twee topdarters zijn de als beste geplaatste spelers op de German Darts Grand Prix na afmeldingen van Luke Littler en Luke Humphries. Van Veen kan dus geen revanche nemen voor het akkefietje in de Premier League Darts afgelopen donderdag.

Loting Euro Tour München

Eerste ronde (zaterdag 4 april)



William O'Connor - Sebastian Bialecki

Ryan Joyce - Finn Behrens

Krzysztof Ratajski - Thomas Lovely

Niels Zonneveld - Adam Lipscombe

Cameron Menzies - Karel Sedlacek

Ritchie Edhouse - Kevin Troppmann

Wessel Nijman - Andrew Gilding

Joe Cullen - Patrik Kovacs



Michael Smith - James Hurrell

Dirk van Duijvenbode - Stephen Burton

Brendan Dolan - Cor Dekker

Kevin Doets - Anton Ostlund

Raymond van Barneveld - Marcel Hausotter

Peter Wright - Kim Huybrechts

Ricardo Pietreczko - Ian White

Niko Springer - Jan Schmidt



Tweede ronde (zondag 5 april)



Ross Smith - Cullen/Kovacs

Jermaine Wattimena - Zonneveld/Lipscombe

Damon Heta - Menzies/Sedlacek

Daryl Gurney - Nijman/Gilding

Ryan Searle - Ratajski/Lovely

Danny Noppert - Edhouse/Troppmann

Mike De Decker - Van Duijvenbode/Burton

Dave Chisnall - M Smith/Hurrell



Luke Woodhouse - Wright/Huybrechts

Josh Rock - Joyce/Behrens

James Wade - Doets/Ostlund

Jonny Clayton - Van Barneveld/Hausotter

Michael van Gerwen - Springer/Schmidt

Nathan Aspinall - Pietreczko/White

Martin Schindler - Dolan/Dekker

Gian van Veen - O'Connor/Bialecki



Derde ronde en finale-avond (maandag 6 april)