Voor Raymond van Barneveld is Pasen een belangrijk lang weekend. De Nederlandse topdarter hoopt tijdens de vierde Euro Tour van het jaar in München broodnodig prijzengeld te pakken voor zijn ranking, want hij staat virtueel buiten de WK-plekken. In de loting heeft hij een behoorlijke opsteker gekregen.
Van Barneveld (58) treft namelijk in de eerste ronde een Duitse qualifier op zijn weg om eindelijk weer eens wat te presteren op de Euro Tour. De loting koppelde de Nederlandse dartslegende aan de onbekende Marcel Hausotter en dus liggen er kansen voor Barney om door te stoten in een roerige periode. Recent werd bekend dat hij en zijn manager Ben de Kok uit elkaar zijn na gedoe tussen de twee op de UK Open in maart.
Opsteker voor Van Barneveld
Sinds de breuk officieel is, boekte Van Barneveld wel al een welkome opsteker tijdens een vloertoernooi afgelopen week. Eindelijk gooide hij weer eens boven de 100 gemiddeld op een Players Championship en verloor hij pas in de vierde ronde van latere winnaar Ryan Searle. Zaterdagavond is zijn partij tegen Hausotter de volgende kans op een goede run. Als hij van de Duitser wint, treft hij op eerste paasdag Jonny Clayton.
Michael van Gerwen en Gian van Veen
Van Barneveld is niet de enige Nederlander aan de oche in München dit paasweekend. Michael van Gerwen is zelfs titelverdediger nadat hij vorig jaar Gian van Veen in de finale versloeg en zo zijn enige Euro Tour van het jaar pakte. De twee topdarters zijn de als beste geplaatste spelers op de German Darts Grand Prix na afmeldingen van Luke Littler en Luke Humphries. Van Veen kan dus geen revanche nemen voor het akkefietje in de Premier League Darts afgelopen donderdag.
Loting Euro Tour München
Eerste ronde (zaterdag 4 april)
William O'Connor - Sebastian Bialecki
Ryan Joyce - Finn Behrens
Krzysztof Ratajski - Thomas Lovely
Niels Zonneveld - Adam Lipscombe
Cameron Menzies - Karel Sedlacek
Ritchie Edhouse - Kevin Troppmann
Wessel Nijman - Andrew Gilding
Joe Cullen - Patrik Kovacs
Michael Smith - James Hurrell
Dirk van Duijvenbode - Stephen Burton
Brendan Dolan - Cor Dekker
Kevin Doets - Anton Ostlund
Raymond van Barneveld - Marcel Hausotter
Peter Wright - Kim Huybrechts
Ricardo Pietreczko - Ian White
Niko Springer - Jan Schmidt
Tweede ronde (zondag 5 april)
Ross Smith - Cullen/Kovacs
Jermaine Wattimena - Zonneveld/Lipscombe
Damon Heta - Menzies/Sedlacek
Daryl Gurney - Nijman/Gilding
Ryan Searle - Ratajski/Lovely
Danny Noppert - Edhouse/Troppmann
Mike De Decker - Van Duijvenbode/Burton
Dave Chisnall - M Smith/Hurrell
Luke Woodhouse - Wright/Huybrechts
Josh Rock - Joyce/Behrens
James Wade - Doets/Ostlund
Jonny Clayton - Van Barneveld/Hausotter
Michael van Gerwen - Springer/Schmidt
Nathan Aspinall - Pietreczko/White
Martin Schindler - Dolan/Dekker
Gian van Veen - O'Connor/Bialecki
Derde ronde en finale-avond (maandag 6 april)