Jermaine Wattimena heeft eindelijk zijn eerste titel bij de PDC gewonnen. De 37-jarige Nederlandse darter schreef Players Championship 23 op zijn naam. Hij won van de Duitser Lukas Wenig, die ook verrassend de finale haalde.

Het was de vijfde keer dat Wattimena in een finale stond van een Players Championship-toernooi. Finales en de 37-jarige darter werkten tot nu toe slecht samen. Hij verloor liefst vier finales op rij. Deze keer kon hij wel juichen. De winst is ook goed voor de portemonnee, want Wattimena verdient ruim 17,3 duizend euro aan prijzengeld.

Verrassende finale

Met de afwezigheid van de meeste wereldtoppers, is deze Pro Tour-week dé kans om te stunten. Wattimena is de huidige nummer 27 van de wereld en moest het in de finale opnemen tegenover een andere verrassende finalist. De Duitser Lukas Wenig, nummer 70 van de wereld, speelde het toernooi van zijn leven.

Sterker nog, de 30-jarige darter was voor het toernooi in Hildesheim nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde op een Players Championship-toernooi. Meestal vliegt hij in de eerste of tweede ronde uit het toernooi. De finale begon gelijkwaardig, maar al snel pakte Wattimena de leiding. De Nederlander had geluk dat de Duitser zijn dubbels ook niet gooide en won met 8-5.

Vloek van Wattimena

Wattimena is sinds 2015 actief op de Pro Tour en behoort tot de harde kern van het professionele darten. Maar tot echt grote successen kwam hij nooit. In 2019 haalde hij zijn eerste finale, maar verloor van landgenoot Michael van Gerwen. Later dat jaar was Brendan Dolan te sterk. In 2020 was finale drie een feit, maar ook die eindstrijd werd verloren (Michael Smith won wel).

Na vier jaar droogte stond de Nederlander eerder dit jaar opnieuw in de finale, zijn vierde. In de finale van Players Championship 18 was Stephen Bunting ruim de sterkste. Vandaag lukte het Wattimena dan eindelijk

World Matchplay

Dat Wattimena in topvorm is, bleek op de afgelopen World Matchplay. Hij won in de eerste ronde van voormalige wereldkampioen Peter Wright. Wattimena wist het in de ronde die volgde de huidige wereldkampioen Luke Littler lastig te maken, in het begin liet hij The Nuke ook alle hoeken van het dartbord zien. Hij verloor na een goede wedstrijd alsnog nipt met 13-11. Littler won afgelopen weekend het toernooi.