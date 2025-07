Luke Littler had het moeilijk tegen Jermaine Wattimena, heel moeilijk. De wereldkampioen kwam op de World Matchplay terug van een achterstand van vijf legs en won via een verlenging. Zo ging de jonge topdarter alsnog door, iets waar hij hard voor moest werken.

Wattimena stond met 4-1 en 7-2 voor. Het gezicht van Littler liep steeds roder aan en het zweet stroomde over zijn voorhoofd. Na een nagelbijter trok hij uiteindelijk toch aan het langste eind en volgde een enorme ontlading. "Ik wees naar de ster op mijn shirt, ik ben een wereldkampioen voor een reden. Ik vind de versnellingen wanneer ik ze nodig heb", verklaarde Littler zijn uitbarsting na afloop.

Zand in de motor

Waar Littler normaal gesproken triples en dubbels met zijn ogen dicht gooit, haperde de motor dit keer. Met kunst- en vliegwerk boog hij de achterstand alsnog om. Hoe? "Geen idee", was Littler goudeerlijk. "De eerste vijf legs ging het niet volgens plan. Ik gooide mezelf kapot op 127 en miste mijn dubbels. Ik stond altijd drie of vier legs achter. Maar zoals ik altijd zeg: je gaat door tot het einde."

Dat deed Littler ook, al was Wattimena nooit ver weg. "Toen ik vijf legs op rij won zei ik tegen mezelf: laat dit niet uit je handen glippen", blikte The Nuke terug. Hij erkende ook niet zo nerveus te zijn geweest sinds zijn eerste ronde op het afgelopen WK. Toen vloog hij na afloop van zijn zege op Ryan Meikle huilend in de armen van zijn ouders. "Een beetje nerveus, maar het publiek was ongelooflijk. Het was pas mijn derde wedstrijd hier, en ik heb er twee van gewonnen."

Werk voor de spotter

Het viel op dat Littler in de beginfase koos voor de hoek van de dubbel-16 en -8, waar hij normaal gesproken tops en dubbel-10 als favoriet heeft. "Als ik het niet voel, dan voel ik het niet. Dan wissel ik (van dubbels, red.). Ik heb degene die spotte bij de camera’s wat werk gegeven", lachte Littler. De komende dagen zien eruit zoals die van een tiener. "Relaxen. Xbox’en. Een beetje oefenen. Ik kan niet wachten om in de kwartfinales te spelen."

World Matchplay Draait Door