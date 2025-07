Jermaine Wattimena is vergeten voor de allergrootste stunt uit zijn carrière te zorgen. De Nederlander had wereldkampioen Luke Littler op zijn knieën in de tweede ronde van de World Matchplay, maar hij vergat hem de nekslag te geven. Wattimena gaf een voorsprong van vijf legs weg.

Littler vermorzelde de arme Ryan Searle in de openingsronde van de Matchplay, terwijl Wattimena in een nagelbijter afrekende met tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. The Nuke blaakte dus van het zelfvertrouwen en dat nam in de eerste leg de overhand. Na negen pijlen stond de jonge Engelsman op 127 en die gooide hij bijna uit, ware het niet dat hij dubbel-11 raakte in plaats van het vakje (dubbel-8) eronder.

Bij zijn tweede poging mocht hij nog een keer aanleggen, en toen het publiek begon te joelen draaide hij wat arrogant om. Littler miste en verprutste vervolgens nog een handvol dubbels. Wattimena stapte in en gooide zichzelf naar 1-0. De Nederlander had daarmee de smaak te pakken, terwijl het niveau van de regerend wereldkampioen kelderde. De 4-1 tussenstand bij de eerste pauze was dan ook niet vreemd.

Wattimena gooit stoïcijns door, Littler krijgt het benauwd

Na de eerste onderbreking bleef Littler missen. Hij had alleen het geluk dat Wattimena zijn vizier ook even niet op scherp had staan. In plaats van 5-1 voor de Nederlander, werd het 4-2. Toch was het verschil daarna weer drie in het voordeel van The Machine Gun, nadat Littler twee pijlen miste om de break te verzilveren.

SEVEN PERFECT DARTS!



This is incredible!



Jermaine Wattimena goes seven darts into the nine, before rounding off an 11-darter to stretch his lead to 7-2!



Littler is on the ropes! 👀



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji #MatchplayDarts | R2 pic.twitter.com/9gK6jPQ8Rg — PDC Darts (@OfficialPDC) July 23, 2025

Wattimena ging lekker door en gooide zeven perfecte pijlen in het bord. Bij de triple-19 haperde het, maar Littler was in geen velden of wegen te bekennen. Hij deed wat lacherig over de 7-2 die de Nederlander vervolgens alsnog in het bord ramde. Bij de leg die hij nog won voor de laatste pauze bleek hoe diep de frustratie zat bij Littler. Nadat hij het gat verkleinde naar vier kwam er wat los. Hij draaide om naar het publiek en riep: "Ik ben nog hier".

Wattimena geeft het weg

Blijkbaar werkten de oppeppende woorden, want na de onderbreking verkleinde Littler het gat in razend tempo naar 7-6. Bij Wattimena kwam de spanning wat meer op de arm, zo leek het. Hij trok zijn pijlen steeds vaker onder de triple, waar het gemiddelde van The Nuke steeg. Na de 7-7 volgde een kreet à la Gerwyn Price.

De steun voor Littler groeide daarmee. Wattimena wist met hangen en wurgen nog zijn eigen legs te houden, dus kwam er een sudden death na 10-10. Daarin was er double trouble voor Littler, die meerdere matchdarts miste. Dat kwam hem helaas voor Wattimena niet duur te staan, want bij de zevende wedstrijdpijl was het raak: 13-11 Opnieuw schreeuwde The Nuke het uit, terwijl Wattimena verbouwereerd achterbleef. Uiteindelijk volgde nog een innige omhelzing tussen de twee, die elkaar tot het uiterste dwongen in een gestoorde partij.

Nederlanders sneuvelen

De Dutch Matchplay is even niet meer zo goed gezind voor de Nederlanders. Waar zes van de zeven darters de eerste ronde overleefden, is er nu nog maar één door naar de kwartfinales: Gian van Veen. Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman werden al uitgeschakeld. Michael van Gerwen komt later op woensdag nog in actie.

