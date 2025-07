Gian van Veen heeft een negendarter gegooid. De 23-jarige darter uit Poederoijen gooide de perfecte leg tijdens een Pro Tour-toernooi in Duitsland. Met een gemiddelde van liefst 111.68 had zijn tegenstander niets te vertellen.

De nummer 18 van de wereld gooide de negendarter in een wedstrijd met Engelsman Ryan Meikle. Hij deed dit op de klassieke manier: 180, 180, 141. Met een 6-2 overwinning plaatste hij zich voor de laatste 16 van Players Championship 23.

Het Pro Tour-toernooi in Hildesheim is belangrijk voor darters als Van Veen. De absolute wereldtop - zoals Luke Littler en Michael van Gerwen - is namelijk niet aanwezig. PC22 werd verrassend gewonnen door het Poolse talent Sebastian Bialecki. Helaas was de ultieme leg van Van Veen niet op de stream te zien, aangezien hij op een van de bijbanen speelde.

Raymond van Barneveld

Het scheelde weinig of er was wél een negendarter op de livestream te zien. Dartslegende Raymond van Barneveld gooide acht perfecte pijlen, maar miste de dubbel twaalf voor de negendarter. Hij won in de eerste ronde van Connor Scutt: 6-4. Een ronde later was het feest alweer voorbij. De 58-jarige darter bleek kansloos tegenover de 39 jaar jongere Engelsman Henry Coates (19), de nummer 158 van de wereld. Hij mocht meedoen vanwege de vele afmeldingen.

EIGHT PERFECT DARTS FOR RVB!



Raymond van Barneveld comes so close to perfection at #PC23, before taking out 161 to complete a 6-4 victory over Connor Scutt!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC23 pic.twitter.com/Pobfo2AohY — PDC Darts (@OfficialPDC) July 30, 2025

Nederlanders

Niels Zonneveld kwam gisteren net tekort voor zijn eerste seniorentitel bij de PDC. Vandaag maken Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Dennie Olde Klater, Van Veen en Wessel Nijman nog kans op de titel.

