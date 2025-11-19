De WK-qualifier in de Maaspoort in Den Bosch leverde niet alleen een teleurstelling op voor de tientallen Nederlandse darters, maar ook irritaties. De PDC had het volgens Gian van Veen, die er als toeschouwer was, alles aan gedaan om het goed te laten verlopen. Toch zag hij nog wat 'kinderziektes' die snel opgelost dienen te worden.

De speellocatie gold als een soort test, want volgend jaar komen alle toppers naar Den Bosch om Players Championships te gooien. Eerder organiseerde de Autotron in Rosmalen al dergelijke vloertoernooien, maar ook daar ging een hoop mis. Zo piepte het pinapparaat bij elke bestelling zo hard, dat veel darters afgeleid raakten en klaagden. Ook het koffiezetapparaat maakte veel kabaal. In De Maaspoort was het zaterdag ook nog niet top, zag Van Veen. Hij kwam bij zijn zwager Levy Frauenfelder kijken en somt op wat hij opmerkte aan opvallende zaken.

'Klapten heel hard dicht'

Het honderdtal darters dat in De Maaspoort moest spelen, gooide in dezelfde immense zaal als waar afgelopen januari de TOTO Darts Masters nog gehouden werden. "Er stonden nu allemaal banen in die gymzaal. Dat was allemaal prima", zegt Van Veen in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Alleen er zaten bijvoorbeeld zes deuren naar de toiletten in. Nou, als je die dicht gooide, klapten die heel hard dicht. Dat hoor je wel gewoon de hele tijd, zeker als het eenmaal begonnen is en het verder stil is in de zaal."

'Hopelijk gaat er aan gedacht worden'

De aanwezige officials van de PDC grepen in en probeerden de situatie te verbeteren. "Op een gegeven moment zag je officials handdoeken tussen de deuren doen, zodat het wat minder hard klonk. Maar dat soort dingen kun je beter nu al getest hebben. Dan is eigenlijk een WK-qualifier ook nog zuur om te testen, maar je moet het toch ergens doen voordat je de Players Championships daar houdt. Dus het is wel fijn dat daar nu hopelijk aan gedacht gaat worden."

'Dat mag geen excuus meer zijn'

Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is het logisch dat er bij zulke nieuwe locaties nog dingen misgaan. "Als je maar heel snel anticipeert op wat er gebeurt. En als jij (hij richt zich tot Van Veen, red.) dat dan nu hoort, dan mag het eigenlijk geen excuus meer zijn voor de Players Championships. Dan moet dat geregeld zijn natuurlijk. In de tijd dat het daar georganiseerd wordt, moet het natuurlijk gewoon top zijn." De Belg Andy Baetens was in De Maaspoort alle Nederlanders te slim af en pakte het ticket naar het WK darts in december.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.