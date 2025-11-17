Danny Noppert heeft de nodige complimenten gekregen voor zijn gedurfde reactie op Michael van Gerwen. Hij versloeg de nummer drie van de wereld bij de Grand Slam of Darts, waarna Van Gerwen sprak over 'de beste wedstrijd ooit' van Noppert. Dat was onderwerp van gesprek in de nieuwste aflevering van de podcast Darts Draait Door.

"Wat vond jij van het interview van Van Gerwen?", vraagt Damian Vlottes aan Gian van Veen, die te gast is bij Darts Draait Door. De presentator van de Sportnieuws.nl-podcast is vooral benieuwd naar zijn mening over de reactie van Noppert.

"Ja, dat is wel een beetje de emotie van Michael die dan na de wedstrijd spreekt", begint Van Veen. De nummer acht van de wereld deed zelf ook mee aan de Grand Slam, maar werd in de groepsfase uitgeschakeld. "En ja, daar komt echt alles uit. Maar echt waar, echt alles. Ik snap het wel, maar ik vind het ook goed dat Noppert er daarna iets van zegt. Die had dat een jaar, of anderhalf jaar, geleden ook niet gedaan."

'Dan vindt hij alles ongelooflijk'

Daar stemt Vlottes mee in. Vaste gast en oud-profdarter Vincent van der Voort bekijkt het vanuit het perspectief van Van Gerwen. "Dat is van Michael maar een mening natuurlijk", zegt de goede vriend van Mighty Mike. "Het is net na de wedstrijd, dan vindt hij alles ongelooflijk wat er tegen hem is."

Noppert spreekt zich uit over Van Gerwen

Van Gerwen zei dat Noppert een van zijn betere wedstrijden ooit op een groot toernooi speelde. "Daar kunnen we allemaal lang of kort over praten", aldus MVG. Noppert was duidelijk in zijn reactie: "Ik heb weleens hoger dan 98 gemiddeld gegooid. Ik denk dat ik de laatste maanden wel op dit niveau speel, zeg maar. Dit is wel mijn niveau. Dit is uiteindelijk wat ik kan en ik kan zelfs nog wel beter. Dat weet ik."

Vervolgens klapte hij er nog eens stelliger overheen: "Ik vind het vreemd dat Michael zei dat het mijn beste wedstrijd ooit was, geloof ik. Dan moet hij zijn huiswerk beter doen." Noppert schopte het uiteindelijk tot de halve finale, waarin hij verloor van uiteindelijke winnaar Luke Littler.

'Dat is niet geweldig, hè?'

De drie mannen in de podcast gaan nog verder over de vorm van Van Gerwen. Van der Voort: "Michael moet heel hard werken om dit niveau te halen en die is bezig om weer een beetje momentum te creëren. Maar wat is het geworden op de World Series Finals na? Die resultaten zijn niet geweldig, hè? In de halve finale eruit tegen Gian op het EK is gewoon een goed resultaat natuurlijk, maar voor de rest houdt het niet over."

Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door verschijnt dinsdag 18 november om 16.00 uur online op alle kanalen. Dit keer is Gian van Veen te gast bij ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes.