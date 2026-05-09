Een oude foto met zijn zoontje bracht Michael Smith even terug naar een tijd die hij maar wat graag zou willen terughalen. De oud-wereldkampioen darts postte op Instagram een afbeelding en liet er geen misverstand over bestaan: dit waren zijn glorietijden.

De 35-jarige Engelsman kroonde zich in 2023 nog tot wereldkampioen na een zinderende finale tegen Michael van Gerwen, maar sindsdien gaat het bergafwaarts. Blessures aan zijn pols en voeten hebben hem flink parten gespeeld. Smith is inmiddels flink weggezakt op de wereldranglijst en staat momenteel op plek 32. Daardoor moet hij zich apart kwalificeren voor Euro Tours en is hij bij vloertoernooien niet langer als geplaatste speler aan de bak komt.

Verlangen naar oude tijd

Het contrast met die bewuste foto is dan ook niet mis. Smith staat daar met zijn zoontje in zijn armen en zag er zichtbaar slanker uit dan de wereld hem nu kent. Waar de coronaperiode voor velen een donkere tijd was, paakte die voor Bully Boy verrassend goed uit.

Bij de afbeelding schreef Smith een tekst die weinig aan de verbeelding overlaat. "Kunnen we alsjeblieft terug naar de lockdown? Zo goed heb ik me nooit gevoeld én uitgezien", aldus de darter. Een fan stak hem een hart onder de riem: "Je ziet er nog steeds goed uit, bro."

Zware periode

De sportieve cijfers liegen er niet om. Eind april stond Smith in de finale van Players Championship 11, maar het was Beau Greaves die met de titel aan de haal ging. De 22-jarige Engelse werd daarmee de eerste vrouw ooit die een PDC-toernooi op het allerhoogste niveau won, mede ten koste van een Smith die een gemiddelde haalde dat normaal gesproken lang niet genoeg is om zoveel rondes te overleven.

De fysieke problemen werpen ook een schaduw over Smiths mentale gesteldheid. Eerder dit jaar schreef hij op Instagram al dat hij zich afvraagt waarom hij zichzelf dit allemaal laat aandoen. "Het is vervelend dat ik er alles aan doe om de sport te beoefenen waar ik zo van hou", klonk het toen.

Voorlopig lijkt een terugkeer naar zijn oude niveau nog ver weg. Maar die foto met zijn zoontje laat in ieder geval zien: er was een tijd dat alles beter voelde. En Smith wil daar maar wat graag naartoe terug, waarin hij ook op de oche tot de wereldtop behoorde.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover