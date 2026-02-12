Michael Smith en Mickey Mansell zullen niet snel vrienden worden. Het tweetal kreeg het woensdag in Hildesheim aan de stok nadat ze tegen elkaar gooiden om zich te kwalificeren voor een Euro Tour. De Noord-Ier kwam als winnaar uit het duel en de strijd ging vervolgens verder op sociale media.

Smith en Mansell namen het tegen elkaar op in één van de tien finales om een plekje te bemachtigen op het eerste Euro Tour-toernooi van 2026. Mansell (83,07) was met 6-3 te sterk voor Smith (82,89) en daar was de wereldkampioen van 2023 allesbehalve blij mee.

'Verschrikkelijke speler'

Op zijn Facebook plaatste Smith een inmiddels verwijderd bericht. "Besef dat je dat doet om een wedstrijd te winnen. Tinkerbell komt niet langs om je pijlen te veranderen in het bord. Er is geen reden om na het gooien nog vijftien seconden naar het bord te kijken. Verschrikkelijke mentaliteit, verschrikkelijke speler", laat Smith er geen gras over groeien.

Dat liet Mansell niet zomaar over zich heen komen. Wegens een blessure aan zijn voet meldde Smith zich af voor de tweede Euro Tour-kwalificatie van de dag. Daar haakte de Noord-Ier speels op in: "Ik had bokser moeten worden, want ik heb mijn tegenstander uit twee toernooien gewerkt!" Dat leverde dan weer reactie op van de vrouw van Smith, Dagmara. "Nee, daar ben je te sloom voor."

Blessures

De carrière van Smith sinds zijn WK-titel bergafwaarts. Mede door blessures is de 35-jarige Engelsman momenteel de nummer 32 van de wereld. Hierdoor moet hij zich dus apart kwalificeren voor Euro Tours en ook bij de vloertoernooien is hij geen geplaatste speler meer. Mansell is de nummer 47 op de wereldranglijst.

Smith kampte eerder problemen met zijn pols, maar heeft nu ook veel last van zijn voeten. Op zijn Instagram plaatste de darter een foto met een uitleg, ook over het incident met Mansell. "Het is vervelend dat ik er alles aan doe om de sport te beoefenen waar ik zo van hou en dat ik dan met deze tactieken te maken krijg. Het zou me niet uit moeten maken, maar toch vraag ik mezelf dan af waarom ik mezelf dit door laat maken."