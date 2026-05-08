Topdarter Raymond van Barneveld speelde in de eerste ronde van het Austrian Darts Open tegen Alan Soutar. De Schot is naast darter ook brandweerman en het was voor Soutar makkelijk om het vuurtje in Barney te doven. 'Soots' won met 6-2.

Meervoudig wereldkampioen Van Barneveld (59) blaakt niet van het zelfvertrouwen, wat niet verwonderlijk is, want de Haagse dartspionier beleeft een van zijn zwakste jaren ooit. Tot aan deze vrijdag won hij dit jaar 34 procent van zijn partijen.

In alle negen jaren daarvoor zat hij boven de 50 procent en in zijn topjaren 2006 en 2007 zelfs boven de 80 procent. Bij het WK 2007 greep hij bij de bond PDC de wereldtitel door eeuwige rivaal Phil Taylor in een thriller te verslaan.

Controle

Tegen Soutar was het helaas erg matig wat Van Barneveld liet zien. De trebles wist Barney niet te vinden. Zijn gemiddelde bleef laag in de 70 hangen. Zijn eerste twee eigen legs gaf hij allemaal weg aan de Schot en daar zette hij zelf één break tegenover. De Viaplay-commentatoren zeiden: "We zijn in leg vier en Van Barneveld heeft nog maar vier beurten gegooid van 100 of meer. Hij lijkt de controle niet te hebben over de pijlen. En Soutar toch duidelijk meer."

Zo liep Soutar zonder zelf wonderen te hoeven verrichten uit naar 4-2. De cynische lachjes en blikken staken de kop op bij Van Barneveld en na weer een break tegen de Nederlander kwam de Schot op 5-2. De slotleg gooide Soutar uit in liefst 8 beurten en zelfs toen kon Barney hem niet onder druk zetten.

Wat is Austrian Darts Open?

De Austrian Darts Open in Graz is het 6e evenement van de 15 Euro Tour-toernooien die in 2026 worden georganiseerd door de bond PDC. Na die reeks wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de prestaties en de top 32 wordt uitgenodigd voor het EK darts.

Aan de Austrian Darts Open doen 48 spelers mee. De top 16 geplaatste spelers mag de openingsronde overslaan. Onder meer Gian van Veen en Michael van Gerwen behoren tot dat groepje. Door afzeggingen van Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de PDC-wereldranglijst, zijn de Nederlanders in Graz de hoogst geplaatste darters.

Uitslagen

Middagsessie



Ryan Joyce 6-3 Gabriel Clemens

Patrik Kovacs 6-4 Ricardo Pietreczko

Niels Zonneveld 6-5 James Hurrell

Andrew Gilding 6-4 Nick Zwittnigg

William O'Connor 6-3 Anton Ostlund

Krzysztof Ratajski 6-3 Aaron Hardy

Niko Springer 6-3 Nick Kenny

Kevin Doets 6-3 Chris Landman



Avondsessie



Dave Chisnall 6-3 Cristo Reyes

Joe Cullen 6-5 Rob Owen

Karel Sedlacek 6-3 Kim Huybrechts

Peter Wright 6-2 Zoran Lerchbacher

Raymond van Barneveld 2-6 Alan Soutar

Cameron Menzies v Mensur Suljovic

Dirk van Duijvenbode v Madars Razma

Michael Smith v Ian White

