De discussie over de Premier League Darts is zoals elk jaar weer enorm. Welke spelers moeten er uitgenodigd worden en welke niet? Het WK darts loopt op z'n eind en dus komt het moment van de bekendmaking steeds dichterbij. Dartsbond PDC heeft nu alvast een tipje van de sluier op gelicht voor de 2026-editie.

De enige twee spelers die écht zeker zijn van deelname aan de Premier League Darts zijn Luke Littler en Luke Humphries, al weet je het bij de PDC maar nooit. Maar de twee cashcows van de PDC zijn de nummers 1 en 2 van de wereld, doen het uitstekend op het WK en gaan echt wel een uitnodiging krijgen en die accepteren. Dan blijven de vragen over: hoeveel darters gaan er met dat tweetal mee en wie zijn dat?

Ongewijzigd in opzet

Sinds 2022 wordt de Premier League Darts gespeeld met elke avond een minitoernooi. Dan zien de fans vier kwartfinales, twee halve finales en een finale, plus een winnaar. Hoewel er veel kritiek is op dat format, blijft de PDC ook in 2026 bij die vormgeving. Alle geruchten over extra deelnemers en andere formats kunnen daarmee de prullenbak in. PDC-baas Matt Porter heeft namelijk bij Sky Sports bevestigd dat de Premier League Darts voor 2026 ongewijzigd blijft qua opzet.

'We gaan evalueren en veranderen'

De top-vier is volgens de ongeschreven regels zeker van een uitnodiging, gevolgd door vier wildcards die op uitnodiging van de PDC en zender Sky Sports aan het lucratieve toernooi mee kunnen doen. "We zeggen altijd dat we zullen evalueren en we het format zullen veranderen op een bepaald moment, maar op dit moment is dat niet. We hebben het gevoel dat data aantonen dat dit het goede format is en de fans er blij mee zijn. Ook de kijkcijfers zijn hoog", zei Porter tegen Sky.

Nog geen beslissing over deelnemers

De baas zegt nog geen beslissing te nemen of te hebben genomen over de deelnemers. Dat doet hij pas als het WK gespeeld is en alle feiten en cijfers op tafel liggen. Dus is het voor Gian van Veen, Danny Noppert, Michael van Gerwen, Josh Rock en vele anderen afwachten tot na 3 januari, als de finale van het WK gespeeld is. Gary Anderson, die al in de halve finales staat, heeft al meermaals aangegeven geen Premier League te willen spelen vanwege het drukke schema en zijn jonge gezin.

