Michael van Gerwen moest op het WK darts in de vierde ronde zijn hoofd buigen voor Gary Anderson. Die nederlaag bleek het begin van het einde van zijn legendarische status bij de PDC. Gian van Veen nam zijn plekje op de wereldranglijst over en schrijft een stukje dartshistorie.

Van Gerwen was al sinds oktober 2012 de beste Nederlander op de wereldranglijst bij de PDC. En na zijn eerste wereldtitel in januari 2014 werd hij zelfs de nummer 1, een status die hij jarenlang behield. Na zijn laatste wereldtitel in 2019 begon er langzaamaan een nieuwe orde te ontstaan. Hij werd door wereldtitels voor Peter Wright en Michael Smith al eens naar plek twee verdreven en sinds twee jaar zijn ook Luke Humphries en Luke Littler hem voorbij gestoken. Maar een positie in de top drie van de wereld bleef een vastigheid.

Gian van Veen

Tot 1 januari 2026. Na de jaarwisseling ging Gian van Veen met een waanzinnige wedstrijd over zijn landgenoot heen op de wereldranglijst. Hij strafte alles af wat Luke Humphries verprutste en won met liefst 105.41 gemiddeld en 5-1 in sets van de nummer twee van de wereld. "De heerschappij van Van Gerwen is voorbij", zei Vincent van der Voort treffend na die klinkende prestatie.

Van Gerwen kan verder zakken

Mocht Van Veen het WK darts zelfs winnen, dan wordt hij op 3 januari de nieuwe nummer 2 van de wereld. Luke Littler, de leider op de Order of Merit, is ver buiten bereik. Van Gerwen kan zijn nieuwe vierde plek ook al snel weer kwijtraken. Als Gary Anderson van Van Veen wint in de halve finale, gaat ook de Schot over MvG heen. Als Ryan Searle in de andere halve finale van Littler wint, wordt Van Gerwen in het slechtste scenario zelfs zesde.

Niet meer de beste Nederlander

De zege van Van Veen op Humphries betekent dat Van Gerwen voor het eerst sinds oktober 2012 niet meer de beste Nederlander op de wereldranglijst is.

