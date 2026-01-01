Gian van Veen wist al snel dat hij Luke Humphries op z'n knieën had in de kwartfinale van het WK darts. De Nederlander zag na zijn 2-1 voorsprong dat de Engelsman steeds gefrustreerder op het podium van Ally Pally rondliep. Op de grote majortoernooien staat het nu 4-0 voor Van Veen in onderlinge duels. "Ik denk dat hij een beetje bang is voor me", glunderde Van Veen na afloop van zijn klinkende 5-1 zege.

Met een overslaande stem stond Van Veen al snel Viaplay te woord om terug te blikken op zijn historische prestatie. Niet alleen staat hij in de halve finales van het WK darts tegen zijn jeugdheld Gary Anderson, hij is ook de nieuwe nummer drie van de wereld en stoot daardoor landgenoot Michael van Gerwen van de troon. Van Veen kon zijn geluk niet op. Zeker toen hij voelde dat Humphries de wedstrijd uit handen gaf en zijn pijlen steeds harder en sneller uit het bord griste.

'Misschien is hij wel bang voor me'

"Ik zag dat hij dat deed en ik zag zijn frustratie", glimlachte Van Veen. "Toen wist ik dat als ik mijn eigen spel zou blijven spelen, dat het wel goed zou komen. Dat deed ik en dat gebeurde. Misschien is hij wel bang voor me, daar leek het nu wel op in ieder geval. Dat voel ik ook elke keer weer tegen hem. Als je je tegenstander zo ziet doen, neemt dat alle stress weg. Ik kreeg er zoveel zelfvertrouwen van."

Gary Anderson

In de halve finales wacht met Gary Anderson zijn jeugdheld. "Die heeft genoeg ervaring hier (Anderson is tweevoudig wereldkampioen, red,). Dit is fantastisch en het wordt hopelijk weer een kraker. Als klein kind was ik al fan van hem, dat ik nu in de halve finale van het WK tegen hem speel, daar geniet ik heel erg van. Ik kijk er heel erg naar uit."

'Ik hoop dat dit sprookje nog jaren duurt'

Met zijn nieuwe positie als nummer drie van de wereld is hij wel zeker van de Premier League Darts. Een prestatie van ongekend niveau, zeker omdat hij drie jaar geleden nog 'niemand' was in de dartswereld. "Zestien weken lang, lekker", kijkt hij vast vooruit op dat lucratieve toernooi. "Het is ongelofelijk, het gaat zo snel. Ik knijp mezelf af en toe in m'n arm: gebeurt dit echt? Ik sta heerlijk te spelen en dit hele jaar is al een sprookje. Ik geniet er heel erg van en ik hoop dat dit nog jaren duurt."

