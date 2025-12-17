Het is tijd voor 'Barney Army'. Vijfvoudig Raymond van Barneveld betreedt vanavond het podium op het WK darts in Alexandra Palace. De Nederlander speelt de tweede partij van de sessie. Het volledige programma vind je hieronder.

De deuren van het Alexandra Palaca gaan pas 's avonds open, in de middag werd namelijk niet gedart. Lees in het artikel hieronder waarom:

Programma WK darts

De dag wordt afgetrapt door de Canadees Matt Campbell en Adam Sevada uit de Verenigde Staten. Een Noord-Amerikaanse clash dus. Campbell heeft de twijfelachtige eer om het laagste record aller tijden van de PDC in handen te hebben: 48.40. Dat gooide hij ooit tijdens een vloertoernooi. Campbell kwam nog nooit verder dan de derde ronde op het WK. Zijn beste resultaat was in 2024, toen hij in de derde ronde strandde tegen verliezend finalist Luke Littler - die destijds debuteerde. Wie dit jaar debuteert is de Amerikaan Sevada.

Raymond van Barneveld begint aan zijn 33e WK (BDO en PDC). Daarmee is hij samen met The Bronzed Adonis Steve Beaton recordhouder. Barney heeft het niet helemaal getroffen met zijn loting. Hij speelt tegen de Zwitser Stefan Bellmont, die in 2025 de beste op de Challenge Tour - het niveau onder de PDC - was. Daarmee verdiende hij een plekje op het WK én een tourkaart voor 2026 en 2027.

In Sportnieuws.nl Darts Draait Door sprak ex-darter Vincent van der Voort zijn verwachtingen uit over de aankomende confrontatie van Van Barneveld. "Het wordt bij de opkomst sowieso Eye of the Tiger, maar ik hoop niet dat het daarna weer na twee beurten Bambi is. Je wil die vechter hebben die laat zien dat er niks te halen valt", sprak hij de hoop uit.

Nog zo'n ervaren rot die woensdagavond op het podium verschijnt: James Wade. Voor The Machine wordt het zijn 24e deelname. Wade wordt door velen gezien als de beste darter die nooit een WK won. Wel bereikte hij vier keer de halve finales, waarvan de laatste keer in 2022. De Engelsman presteerde over 2025 het beste na Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen en Gerwyn Price. Voor zijn Japanse tegenstander Ryusei Azemoto wordt het de tweede keer in Alexandra Palace.

De avond wordt afgesloten door opnieuw een Duitser. Dinsdag had Niko Springer die eer. Helaas voor onze oosterburen verliep dat desastreus; Springer verloor verrassend van de Australiër Joe Comito. Dat zal The Wall Martin Schindler willen voorkomen. In zijn zevende WK-deelname hoopt hij voor het eerst verder dan de laatste 32 te komen. Dan moet hij wel eerst voorbij Bertie Stephen Burton, die voor de derde keer meedoet.

Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.