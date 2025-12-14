Het WK darts gaat zondag 14 december verder met de Europees kampioen van 2024, Ritchie Edhouse. De Engelsman, die sinds zijn eerste majorwinst een dramatisch jaar kende, heropent Ally Pally op dag vier met een middagwedstrijd tegen de Australiër Jonny Tata. Ook komt er een Nederlander in actie in de vorm van Richard Veenstra. Check hier het programma van het WK darts van zondag 14 december.

Ritchie Edhouse is ondanks zijn slechte jaar nog net geplaatst op het WK. De als 27ste ingedeelde Engelsman ontmoet in de eerste wedstrijd van de middag de Australiër Jonny Tata. Edhouse was de voorganger van Gian van Veen. De Nederlander won afgelopen oktober zijn eerste majortitel door het EK op zijn naam te schrijven.

Dom Taylor - Oskar Lukasiak

Zweden kwam met drie man sterk naar het WK darts en de eerste twee zijn al in actie geweest. Andreas Harrysson zorgde voor een sensatie door Ross Smith naar huis te sturen. Jeffrey de Graaf verloor vervolgens van Paul Lim. Hoe doet hun landgenoot Oskar Lukasiak het? Hij moet tegen de veelbesproken Dom Taylor. De 27-jarige Engelsman zou vorig jaar zijn debuut maken, maar werd vlak voor het WK geschorst vanwege een positieve dopingtest. Nu, een jaar later, mag hij echt voor het eerst het podium op.

Richard Veenstra - Nitin Kumar

De enige Nederlander in de middagsessie komt in de derde partij voorbij. Richard 'Flyer' Veenstra heeft zeer gunstig geloot met de Indische qualifier Nitin Kumar. Hoewel Kumar al veel WK-deelnames op zijn naam heeft staan, maakte hij tot dusver weinig indruk. Veenstra baarde in 2024 nog opzien door de derde ronde van het WK te halen, waarin hij verloor van Michael van Gerwen. Nu kan hij zich revancheren voor zijn verrassende nederlaag van vorig jaar tegen de Filipijn Alexis Toylo in de eerste ronde.

Joe Cullen - Bradley Brooks

De middagsessie wordt afgesloten met een Engels onderonsje. De gevallen topper Joe Cullen neemt het op tegen de jonge sensatie Bradley Brooks. Het zou zomaar eens de figuulijke wisseling van de wacht kunnen worden. Brooks is al maanden aardig in vorm en versloeg onder meer nummer twee van de wereld en ex-wereldkampioen Luke Humphries meermaals dit jaar.

In de avond wacht een sessie met onder meer de Nederlander Wesley Plaisier, topdarter Stephen Bunting en de Belg Dimitri van den Bergh.

