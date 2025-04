Ergernis over rare darts-regel: 'Ze zijn zo vol van zichzelf'

Darter Connor Scutt baalde als een stekker nadat topdarter Rob Cross zich - voor hem - te laat had afgemeld voor de Euro Tour in Riesa afgelopen weekend. Reserve Scutt kon daardoor niet meer toegevoegd worden in het schema, terwijl eerste reserve Richard Veenstra wél op tijd ingevlogen kon worden. Een rare gang van zaken, vindt ook ex-profdarter Vincent van der Voort.

De Nederlander zag dat Michael van Gerwen zich op donderdag al afmeldde, waardoor Veenstra het geluk had dat hij nog naar Riesa kon voor de start van het toernooi. Maar de erg late afmelding van Cross pakte minder positief uit. Tweede reserve Scutt kon niet meer meedoen. Spelers een dikke boete geven voor zulke late afmeldingen, gaat Van der Voort veel te ver. Hij legt de verantwoordelijkheid bij de PDC.

'Zijn zo vol van zichzelf'

De ex-profdarter ergert zich groen en geel aan de dartsbond en met name aan de organisatie rond de Euro Tours. "De PDC heeft nu zoveel meer prijzengeld en ze zijn zo vol van zichzelf... Hou dan gewoon het kwalificatietoernooi ter plaatse een dag voor de start van het hoofdtoernooi", zucht Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld'

Hij snapt niet waarom de PDC kwalificatietoernooien voor de Euro Tour maanden van tevoren op een hele andere plek organiseert. Dan krijg je tijdens het hoofdtoernooi spelers die weken eerder in vorm waren en er staat niemand stand-by om in te vallen bij late afmeldingen. "Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld", spreekt Van der Voort duidelijk gefrustreerd.

Simpele oplossing

Hij oppert dan ook een simpele oplossing. "Als de PDC gewoon in het kwalificatietoernooi al prijzengeld geeft en dat een dag voor het hoofdtoernooi organiseert, dan is alles opgelost. Dan heb je iedereen ter plekke én heb je de spelers die dan in vorm zijn. Als er iemand afzegt, heb je meteen een schaduwlijst (met vervangers, red.)."

Voorbeeld Michael van Gerwen

Van der Voort geeft af op de beleidsbepalers Barry Hearn en Matt Porter, die 'allebei geen spelers zijn en het dus niet weten'. Ook geeft hij een voorbeeld van hoe de huidige regels Michael van Gerwen ook dwarszitten. "Hij heeft zich netjes op tijd afgemeld voor Graz (de Euro Tour in Oostenrijk in het weekend van Koningsdag, red.). Maar nu had hij eigenlijk willen spelen omdat hij Riesa moest laten schieten. Dat kan dus niet meer omdat het kwalificatietoernooi al geweest is. Hij gaat de volgende keer niet meer zo vroeg afzeggen, omdat dingen kunnen veranderen. De fout ligt echt bij de PDC."

