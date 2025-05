Topdarters 'gaan kapot' na uniek moment: 'Vreselijk voor die mannen, natuurlijk voel je dan schaamte'

Het gebeurt zelden dat een leg in het darts zó lang duurt als afgelopen weekend tijdens de Euro Tour in Graz. Joe Cullen en Thibault Tricole kregen het beiden maar niet voor elkaar om de leg uit te gooien. Pas na veertig pijlen viel de bevrijdende dubbel. Het lachwekkende moment zorgt ook voor plaatsvervangende pijn en schaamte.

Vincent van der Voort puft het uit als presentator Damian Vlottes over de betreffende leg begint in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Wat was dat pijnlijk hè, die stonden kapot te gaan", begint Vlottes. "Ze misten er samen 39 op de dubbels, de veertigste ging erin."

'Natuurlijk voel je dan ook schaamte'

Van der Voort kent het gevoel maar al te goed. "Natuurlijk voel je dan ook schaamte. Het gebeurt iedereen wel een keertje, maar je wil niet dat het op het podium gebeurt. Vaak gooit je tegenstander de leg wel uit als je zelf veel mist, maar nu misten ze allebei. Dat gebeurt niet vaak."

'Wat een zenuwenlijer'

Dat Cullen uiteindelijk met veel kunst en vliegwerk aan het langste eind trok in die leg, was volgens Vlottes 'logisch'. "Wat een zenuwenlijer is die Tricole", vond hij. "Die was het echt helemaal kwijt." Van der Voort vond het moment 'wel grappig', alleen heeft de Nederlander ook medelijden met Cullen en de Fransman. "Dan voel je je echt niet lekker. Je denkt op een gegeven moment dat-ie er nooit meer in gaat. Als je dat gevoel allebei hebt, krijg je dit."

'Vreselijk voor die mannen'

Volgens Vlottes vond het publiek het geweldig en ging het uit z'n dak om de vele missers. "Vreselijk voor die mannen, pfoe."

WHAT A LEG OF DARTS!



Blink and you definitely, definitely won't miss it! 😂



Joe Cullen closes out a cheeky 40-dart hold of throw to lead Thibault Tricole 5-1!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET5 | R2 pic.twitter.com/WR5JqIkJfF — PDC Darts (@OfficialPDC) April 26, 2025

