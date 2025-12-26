Het WK darts schotelde sinds 11 december elke dag darts van topniveau voor, maar nu het Kerstmis is, is Ally Pally leeg en is het wachten totdat de spelers weer terugkeren voor de derde ronde. Zes Nederlanders zijn nog in de race voor de wereldtitel. Check hier het speelschema voor na kerst en de uitslagen van het WK darts.

Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Gian van Veen, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Kevin Doets zijn nog in de race om wereldkampioen te worden. Zonneveld en Plaisier zorgden voor stunts van jewelste door oud-wereldkampioenen Michael Smith en Gerwyn Price naar huis te gooien en zich te melden voor de derde ronde.

Doets volgde het voorbeeld van Plaisier en Zonneveld, al was zijn zege een stuk minder indrukwekkend. Gian van Veen zette met zijn klinkende zege vervolgens een statement neer richting de concurrentie. Wattimena maakte indruk tegen Scott Williams en is de vijfde Nederlander in de derde ronde. Daar kwam Van Gerwen als laatste overtuigend bij. Danny Noppert verloor vol ongeloof.

Darter uit WK gehaald

De tweede ronde zou overigens gespeeld worden met 64 darters, maar twee spelers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief bij een dopingcontrole en moest het WK verlaten.

Programma derde ronde

Zaterdag 27 december, vanaf 13.30 uur

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Jonny Clayton - Niels Zonneveld



Avondsessie, vanaf 20.10 uur

Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko

Stephen Bunting - James Hurrell

Luke Littler - Mensur Suljovic



Zondag 28 december, vanaf 13.30 uur

Martin Schindler - Ryan Searle

Damon Heta - Rob Cross

Gary Anderson - Jermaine Wattimena



Avondsessie, vanaf 20.10 uur

Gian van Veen - Madars Razma

Luke Humphries - Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - Arno Merk



Maandag 29 december, vanaf 13.30 uur

Justin Hood - Ryan Meikle

Ricky Evans - Charlie Manby

Nathan Aspinall - Kevin Doets



Avondsessie, vanaf 20.10 uur

Josh Rock - Callan Rydz

Vierde ronde (nnb)

Vierde ronde (nnb)

Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1



Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies 3-0

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2



Maandag 22 december



Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

David Munyua - Kevin Doets 0-3

James Wade - Ricky Evans 2-3



Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Nathan Aspinall - Leonard Gates 3-0

Luke Humphries - Paul Lim 3-0

Charlie Manby - Adam Sevada 3-0



Dinsdag 23 december



Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Jermaine Wattimena - Scott Williams 3-2

Peter Wright - Arno Merk 0-3



Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Michael van Gerwen - William O'Connor 3-1

Josh Rock - Joe Comito 3-0

Opmerkelijke uitslagen eerste ronde

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1

Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

