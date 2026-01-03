Een kraker werd het nooit, maar Luke Littler liet wel een krankzinnig niveau zien in de finale van het WK darts tegen Gian van Veen. Hij speelde de Nederlander helemaal kapot en won met liefst 7-1. Daarmee kroonde hij zich tot de rijkste wereldkampioen ooit én pakte de titel 'back-to-back'. Lees hier alles rondom de finale van het WK darts terug.

Zelfs de bekende Ally Pally-wesp kon Van Veen niet terug in de wedstrijd helpen. Hoewel Littler helemaal in paniek raakte toen de wesp in zijn buurt kwam en op hem wilde landen, raakte de titelverdediger niet dusdanig afgeleid dat Van Veen kon profiteren. In angst gooide Littler alsnog een 133-score en bleek hij niet onder de indruk. Daarmee was het gat definitief geslagen en was de finale al gespeeld.

Bloedvlek

In de slotfase, toen het verzet van Van Veen eigenlijk al gebroken was, ging het nog even fysiek mis met Van Veen. Hij haalde zijn hand open aan zijn scherpe pijlen en dat veroorzaakte een bloedend wondje. Bij het uit het bord trekken van zijn pijlen liet de Nederlander vervolgens een bloedvlek op het bord achter. Het deerde de spelers niet. Na een verplichte bordwissel ging Littler gewoon door met Van Veen kapot te spelen.

170-finish

In de tweede set was Van Veen onderweg om een sensationele set te gooien. Hij finishte 145 en 127 achter elkaar en brak Littler. Op 2-1 kon hij weer aanleggen voor een 127-finish, maar miste hij dubbel-8 maar net. Daardoor kon Littler er 2-2 van maken en gooide hij de beslissende leg in zijn voordeel uit: 1-1. Na de tweede pauze vloog Littler over de oche. Met waanzinnige scorende beurten gooide hij Van Veen kapot. Met een schitterende 170-finish hengelde hij de derde set en zijn eerste voorsprong binnen: 2-1.

Geluk in de eerste set

Van Veen had het voordeeltje dat hij aan de wedstrijd mocht beginnen. Hij werd in de derde leg meteen gebroken en had geluk dat Littler vervolgens ging missen. Hij brak de Engelsman terug en maakte er 2-2 van. In de beslissende leg nam Littler het initiatief, maar miste hij tot zijn eigen frustratie een volle hand op zijn favoriete dubbel (20). Daardoor kon Van Veen instappen en op dubbel-4 de eerste (en enige) set pakken.

Reis naar de finale

Gian van Veen won tot voor dit WK nimmer een wedstrijd in Ally Pally. De regerend Europees kampioen was dan ook best zenuwachtig voor zijn openingswedstrijd tegen de Spanjaard Cristo Reyes. Toch kwam The Giant hem zonder problemen door: 3-1 in sets. Daarna ging Van Veen eigenlijk alleen maar beter spelen. De Nederlander cruisete door het toernooi en bereikte zonder problemen de kwartfinales.

Daarin stond hij tegenover voormalig wereldkampioen Luke Humphries. Van Veen was ijzerscherp en zette Cool Hand Luke met liefst 5-1 aan de kant. Dus was hij ook de grote favoriet voor zijn halve finale tegen een andere oud-wereldkampioen: Gary Anderson. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, zaten de twee behoorlijk dicht bij elkaar. Uiteindelijk trok de pas 23-jarige Van Veen de wedstrijd volwassen over de streep.

Uitslagen Gian van Veen

Cristo Reyes 3-1 (eerste ronde)

Alan Soutar 3-1 (tweede ronde)

Madars Razma 4-1 (derde ronde)

Charlie Manby 4-1 (vierde ronde)

Luke Humphries 5-1 (kwartfinales)

Gary Anderson 6-3 (halve finales)

Luke Littler ging nog eenvoudiger door het WK dan zijn tegenstander. The Nuke leverde pas in de vierde ronde voor het eerst een set in. Dat was meteen ook zijn spannendste wedstrijd, tegen Rob Cross (4-2 winst). In de kwart- en halve finales rekende Littler simpel af met Krzysztof Ratajski en Ryan Searle.

Uitslagen Luke Littler

Darius Labanauskas 3-0 (eerste ronde)

David Davies 3-0 (tweede ronde)

Mensur Suljovic 4-0 (derde ronde)

Rob Cross 4-2 (vierde ronde)

Krzysztof Ratajski 5-0 (kwartfinales)

Ryan Searle 6-1 (halve finales)

Strijd om 1 miljoen pond

Van Veen en Littler streden zaterdagavond niet alleen om de Sid Waddell Trophy en bijbehorende wereldtitel, maar ook om een astronomisch bedrag. Winnaar Littler gaat namelijk met 1 miljoen pond (omgerekend 1,14 miljoen euro) naar huis. Dat is het hoogste prijzengeld óóit. Verliezend finalist Van Veen moet het doen met 'maar' 400.000 pond (450.000 euro).

"Ja, wel lekker. Nu je dat zegt, echt niet normaal", was Van Veen vrijdag vol ongeloof over wat hij nu al binnen heeft. "Ja, weet je, als 23-jarige is dat ongelooflijk. Maar daar ben ik nog totaal niet mee bezig."

Vriendin Gian van Veen

Gian van Veen werd tijdens de finale aangemoedigd door zijn vriendin Kyana Frauenfelder. Zij offerde voorlopig haar eigen dartscarrière op voor die van haar vriend. "Ik wil nog twee jaar kijken wat er voor mezelf in zit, maar ik sta 100 procent achter Gian en moet kijken hoe mijn eigen leven daarin past", zei ze. "Soms is dat besef moeilijk, maar het is oké. Ik ben er altijd voor hem. Zijn darten is veel belangrijker."

Maak kennis met Kyana Frauenfelder:

