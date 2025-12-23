Danny Noppert moet na de tweede ronde van het WK darts al naar huis. De Nederlander, nummer zes van de wereld, kon zijn ogen niet geloven in zijn verloren wedstrijd tegen Justin Hood. De debuterende Engelsman speelde volgens de Fries 'de wedstrijd van zijn leven' en stuurde Noppert in een thriller uit Ally Pally. Noppert moet het dan ook doen met een 'schamel' bedrag aan prijzengeld.

De PDC heeft voor dit WK darts het prijzengeld flink omhoog gegooid. De wereldkampioen krijgt het magische bedrag van 1,1 miljoen euro en alle rondes daaronder zijn verdubbeld ten opzichte van vorig WK. Noppert heeft dus nog enigszins profijt van die stijging, want hij gaat met het geld naar huis waar hij vorig jaar een derde ronde voor had moeten halen. Nu is het einde verhaal in de tweede ronde.

Prijzengeld Danny Noppert

25.000 pond, dat is wat Noppert op zijn bankrekening mag verwachten van de PDC na het WK. De Nederlander kent een slechte verstandshouding met het WK, want nog nooit kwam hij voorbij de laatste 32. Ook dit keer is dat het geval, waarmee ook de hoop op de Premier League Darts de prullenbak in kan. De ruim 28.000 euro zijn vooral een doekje voor het bloeden en verlicht de pijn van de vroege uitschakeling maar licht.

'Dat tref ik dan weer'

"Ik was niet echt top de eerste twee sets, maar kom daarna wel goed terug", zei Noppert meteen na afloop van zijn verloren thriller tegen Hood. "Maar wat hij op het einde doet... hij wordt wereldkampioen op deze manier. Hij is super gevaarlijk voor iedereen als hij zo gooit. Je moet altijd doorgaan en dat is wat ik deed. Ik stond versteld van wat hij deed. Het is een goeie speler het hele jaar, maar dit... Hij gooit ver boven zijn kunnen. Dat tref ik dan weer. Hij speelde de wedstrijd van zijn leven. Ik gun het hem enorm. Hij heeft 'm niet gestolen en had zelfs 3-0 kunnen winnen. Helaas, shit happens."

