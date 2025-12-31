Het WK darts gaat pas in 2026 weer verder, want op 31 december is er geen wedstrijd in Alexandra Palace. Op Nieuwjaarsdag (1 januari) keert de enig overgebleven Nederlander terug op het WK-podium. Gian van Veen speelt dan in de avondsessie een kraker tegen nummer twee van de wereld Luke Humphries. Check hieronder het speelschema voor de kwartfinales, halve finales en finale van het WK darts.

Michael van Gerwen en Kevin Doets konden Van Veen nog volgen naar de kwartfinales, maar verloren allebei kansloos in de vierde ronde. Op 30 december, de laatste dartsdag van het jaar, verloren ze allebei met 4-1. Van Gerwen ging onderuit tegen Gary Anderson en Doets verloor na een sterke eerste set kansloos van Humphries. Daardoor zijn er één Nederlander, vier Engelsen, een Pool, een Schot en een Welshman over in Ally Pally.

Favorieten en verrassingen

Luke Littler en Humphries zijn nu de favorieten voor de eindzege op 3 januari, al laat Van Veen ook al het hele WK goed niveau zien. De grootste verrassingen tot nu toe zijn Justin Hood en Krzysztof Ratajski. Hood, zonder tourkaart, won al van Danny Noppert en Josh Rock en hoopt zijn droom om een Chinees restaurant te openen levend te houden met het oprapen van zoveel mogelijk prijzengeld.

Programma kwartfinales, halve finales en finale

Kwartfinales



Donderdag 1 januari, vanaf 13.30 uur

Ryan Searle - Jonny Clayton

Gary Anderson - Justin Hood



Donderdag 1 januari, vanaf 20.00 uur

Luke Littler - Krzysztof Ratajski

Luke Humphries - Gian van Veen



Halve finales



Vrijdag 2 januari, vanaf 20.30 uur

Littler/Ratajski - Searle/Clayton

Humphries/Van Veen - Anderson/Hood



Finale



Zaterdag 3 januari, vanaf 21.00 uur

Uitslagen WK darts

Zaterdag 27 december

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski 3-4

Andrew Gilding - Luke Woodhouse 1-4

Jonny Clayton - Niels Zonneveld 4-3



Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko 4-2

Stephen Bunting - James Hurrell 4-3

Luke Littler - Mensur Suljovic 4-0



Zondag 28 december

Martin Schindler - Ryan Searle 0-4

Damon Heta - Rob Cross 0-4

Gary Anderson - Jermaine Wattimena 4-3



Gian van Veen - Madars Razma 4-1

Luke Humphries - Gabriel Clemens 4-2

Michael van Gerwen - Arno Merk 4-1



Maandag 29 december

Justin Hood - Ryan Meikle 4-1

Ricky Evans - Charlie Manby 2-4

Nathan Aspinall - Kevin Doets 3-4



Josh Rock - Callan Rydz 4-1

James Hurrell - Ryan Searle (vierde ronde) 0-4

Luke Littler - Rob Cross (vierde ronde) 4-2



Dinsdag 30 december

Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse 2-4

Jonny Clayton - Andreas Harrysson 4-2

Justin Hood - Josh Rock 4-0



Charlie Manby - Gian van Veen 1-4

Michael van Gerwen- Gary Anderson 1-4

Luke Humphries - Kevin Doets 4-1

Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1



Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies 3-0

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2



Maandag 22 december



Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

David Munyua - Kevin Doets 0-3

James Wade - Ricky Evans 2-3



Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Nathan Aspinall - Leonard Gates 3-0

Luke Humphries - Paul Lim 3-0

Charlie Manby - Adam Sevada 3-0



Dinsdag 23 december



Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Jermaine Wattimena - Scott Williams 3-2

Peter Wright - Arno Merk 0-3



Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Michael van Gerwen - William O'Connor 3-1

Josh Rock - Joe Comito 3-0

Opmerkelijke uitslagen eerste ronde

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1

Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

