Gian van Veen kan zijn eerste wereldtitel al bijna ruiken. De Nederlandse topdarter staat in Ally Pally op het WK darts nog maar twee wedstrijden verwijderd van een stunt van jewelste. Gary Anderson en de winnaar van Luke Littler - Ryan Searle staan nog tussen hem en de Sid Waddell Trophy in. Check hieronder het speelschema en het programma van het WK darts.

Dat Littler bij de laatste vier zou komen, had iedereen al wel voorspeld van te voren. De Engelsman (18) is regerend wereldkampioen en gooit al een jaar iedereen aan gort. Zijn route naar de halve finales leverde weinig hobbels op. Alleen Rob Cross maakte het hem in de vierde ronde eventjes moeilijk, maar verder treft The Nuke het wel in Alexandra Palace. Veel geplaatste spelers vielen al voordat ze Littler konden treffen uit. Ook Ryan Searle is in de halve finale op papier een 'te pakken' tegenstander.

Gian van Veen

Maar dan het WK van Gian van Veen. De nieuwe beste Nederlander van de wereld schakelde op weg naar de halve finales al tal van topdarters uit met waanzinnige prestaties. Zo zette hij in de tweede ronde tegen Alan Soutar het nog altijd hoogste gemiddelde van het hele WK neer: 108.28. Daarnaast schakelde hij met Luke Humphries in de kwartfinales de grootste outsider overtuigend uit. Ook Madars Razma, Charlie Manby en Cristo Reyes waren kansloos tegen de Nederlander.

Programma halve finales en finale

Halve finales



Vrijdag 2 januari, vanaf 20.30 uur

Luke Littler - Ryan Searle

Gian Van Veen - Gary Anderson



Finale



Zaterdag 3 januari, vanaf 21.00 uur

Littler/Searle - Van Veen/Anderson

Uitslagen WK darts

Derde ronde



Zaterdag 27 december

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski 3-4

Andrew Gilding - Luke Woodhouse 1-4

Jonny Clayton - Niels Zonneveld 4-3



Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko 4-2

Stephen Bunting - James Hurrell 4-3

Luke Littler - Mensur Suljovic 4-0



Zondag 28 december

Martin Schindler - Ryan Searle 0-4

Damon Heta - Rob Cross 0-4

Gary Anderson - Jermaine Wattimena 4-3



Gian van Veen - Madars Razma 4-1

Luke Humphries - Gabriel Clemens 4-2

Michael van Gerwen - Arno Merk 4-1



Maandag 29 december

Justin Hood - Ryan Meikle 4-1

Ricky Evans - Charlie Manby 2-4

Nathan Aspinall - Kevin Doets 3-4

Josh Rock - Callan Rydz 4-1



Vierde ronde



Maandag 29 december

James Hurrell - Ryan Searle 0-4

Luke Littler - Rob Cross 4-2



Dinsdag 30 december

Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse 2-4

Jonny Clayton - Andreas Harrysson 4-2

Justin Hood - Josh Rock 4-0



Charlie Manby - Gian van Veen 1-4

Michael van Gerwen- Gary Anderson 1-4

Luke Humphries - Kevin Doets 4-1



Kwartfinales



Ryan Searle - Jonny Clayton 5-2

Gary Anderson - Justin Hood 5-2

Luke Littler - Krzysztof Ratajski 5-0

Luke Humphries - Gian van Veen 1-5

Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1



Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies 3-0

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2



Maandag 22 december



Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

David Munyua - Kevin Doets 0-3

James Wade - Ricky Evans 2-3



Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Nathan Aspinall - Leonard Gates 3-0

Luke Humphries - Paul Lim 3-0

Charlie Manby - Adam Sevada 3-0



Dinsdag 23 december



Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Jermaine Wattimena - Scott Williams 3-2

Peter Wright - Arno Merk 0-3



Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Michael van Gerwen - William O'Connor 3-1

Josh Rock - Joe Comito 3-0

Opmerkelijke uitslagen eerste ronde

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1

Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

