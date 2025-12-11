Het WK darts begint donderdag met een heerlijke openingsavond. Traditiegetrouw komt de regerend wereldkampioen direct op de eerste dag in Alexandra Palace in actie. Dit keer is die eer voor Luke Littler weggelegd. Hij speelt de voorlaatste partij van de avond. Een Nederlander mag afsluiten. Michael van Gerwen speelt zijn eerste ronde pas later in het toernooi.
Littler opent zijn missie om zijn titel te prolongeren met een wedstrijd tegen Darius Labanauskas. De Litouwer heeft al veel WK-ervaring en kwam ook al eens door de eerste ronde. De allereerste partij van het WK darts is weggelegd voor de Belg Kim Huybrechts. Hij opent tegen de Duitser Arno Merk. Tussen Huybrechts en Littler komt voormalig wereldkampioen Michael Smith in actie. Hij speelt tegen de vrouwelijke topdarter Lisa Ashton.
Jamai van den Herik
De eerste avond herbergt ook meteen een Nederlander. Jamai van den Herik, die via de jeugdtour het WK haalde, sluit op 11 december af met zijn duel met de Let Madars Razma. Elke sessie bestaat uit vier duels en elke wedstrijd is een best-of-5 sets. Wie het eerst drie sets heeft gewonnen, gaat naar de tweede ronde.
Nederlanders
Elke dag is er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts. De vijftien landgenoten zitten mooi verspreid over de diverse sessies. Alleen Michael van Gerwen moet een sessie delen met een Nederlander. Hij speelt in de avondsessie op donderdag 18 december met Jermaine Wattimena op het Engelse podium. Wattimena - Dominik Gruellich is dan de openingspot, terwijl Van Gerwen tegen Tatsunami de derde partij van de avond is.
Nederlanders
Raymond van Barneveld komt op de avond vóór Van Gerwen in actie, op woensdag 17 december dus. Op dinsdag 16 december is 's avonds het enige Nederlandse onderonsje van de eerste ronde tussen Danny Noppert en Jurjen van der Velde. Gian van Veen, de andere Nederlander in de top-tien van de wereld, komt juist al vroeg in actie. Op vrijdag 12 december moet hij al 24 uur na Littler gooien tegen de Spanjaard Cristo Reyes.
Programma WK darts
Donderdag 11 december, vanaf 20.00 uur:
Kim Huybrechts - Arno Merk
Michael Smith - Lisa Ashton
Luke Littler - Darius Labanauskas
Madars Razma - Jamai van den Herik
Vrijdag 12 december, vanaf 13.30 uur
Niels Zonneveld - Haupai Puha
Ian White - Mervyn King
Ryan Searle - Chris Landman
Rob Cross - Cor Dekker
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Ross Smith - Andreas Harrysson
Ricky Evans - Man Lok Leung
Gian van Veen - Cristo Reyes
Damon Heta - Steve Lennon
Zaterdag 13 december, vanaf 13.30 uur
Mario Vandenbogaerde - David Davies
Andrew Gilding - Cam Crabtree
Luke Woodhouse - Boris Krcmar
Gary Anderson - Adam Hunt
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Jeffrey de Graaf - Paul Lim
Wessel Nijman - Karel Sedlacek
Luke Humphries - Ted Evetts
Gabriel Clemens - Alex Spellman
Zondag 14 december, vanaf 13.30 uur
Ritchie Edhouse - Jonny Tata
Dom Taylor - Oskar Lukasiak
Richard Veenstra - Nitin Kumar
Joe Cullen - Bradley Brooks
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Lukas Wenig - Wesley Plaisier
Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge
Stephen Bunting - Sebastian Bialecki
James Hurrell - Stowe Buntz
Maandag 15 december, vanaf 13.30 uur
Brendan Dolan - Tavis Dudeney
Cameron Menzies - Charlie Manby
Mensur Suljovic - David Cameron
Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Martin Lukeman - Max Hopp
Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens
Jonny Clayton - Adam Lipscombe
Connor Scutt - Simon Whitlock
Dinsdag 16 december, vanaf 13.30 uur
Alan Soutar - Teemu Harju
Nick Kenny - Justin Hood
Scott Williams - Paolo Nebrida
Chris Dobey - Xiaochen Zong
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Ricardo Pietreczko - Jose de Sousa
Danny Noppert - Jurjen van der Velde
Gerwyn Price - Adam Gawlas
Niko Springer - Joe Comito
Woensdag 17 december, vanaf 20.00 uur (let op: geen middagsessie)
Matt Campbell - Adam Sevada
Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont
James Wade - Ryusei Azemoto
Martin Schindler - Stephen Burton
Donderdag 18 december, vanaf 13.30 uur
Callan Rydz - Patrik Kovacs
Thibault Tricole - Motomu Sakai
Ryan Joyce - Owen Bates
Mike De Decker - David Munyua
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich
Dave Chisnall - Fallon Sherrock
Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami
Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo
Vrijdag 19 december, vanaf 13.30 uur
Kevin Doets - Matthew Dennant
Ryan Meikle - Jesus Salate
Mickey Mansell - Leonard Gates
Josh Rock - Gemma Hayter
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
William O’Connor - Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney - Beau Greaves
Nathan Aspinall - Lourence Ilagan
Keane Barry - Tim Pusey