Het WK darts is in volle gang! Michael van Gerwen kwam pas laat in actie in de eerste ronde, pas op het moment dat Raymond van Barneveld al is uitgeschakeld. Er kwamen al veel Nederlanders in actie op het WK al, maar helaas eindigde voor een aantal het avontuur al na één wedstrijd. Check hier het verdere speelschema van het WK darts.

Littler moest op 11 december beginnen aan het WK darts en hoeft pas 21 december weer in actie te komen voor de tweede ronde. Tussendoor komen er nog ruim 120 darters voor het eerst in actie. Onder hen vijftien Nederlanders, waarvan debutanten Jamai van den Herik en Jurjen van der Velde, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman er al snel uit vlogen. Ook voor Raymond van Barneveld viel na één partij het doek.

Landgenoten naar tweede ronde

Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Wessel Nijman, Gian van Veen en Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Kevin Doets plaatsten zich voor de tweede ronde. Voor de Belgen werd het WK een enorme afgang. Met vijf deelnemers waren onze zuiderburen nog nooit zo sterk vertegenwoordigd, maar des te groter was de ontgoocheling ook toen ze alle vijf werden uitgeschakeld in de eerste ronde.

Elke dag een landgenoot

Elke dag was er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts in de eerste ronde. De vijftien landgenoten waren mooi verspreid over de diverse sessies. Kevin Doets was de laatste Nederlander in actie in de eerste ronde; hij won op vrijdag van Matthew Dennant. Ook in de tweede ronde is er elke dag een Nederlander te zien.

Darter uit WK gehaald

De tweede ronde ging verder met 63 darters. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief en kon het WK verlaten.

Programma WK darts

Avondsessie, vanaf 20.00 uur



William O’Connor - Krzysztof Kciuk

Daryl Gurney - Beau Greaves

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Keane Barry - Tim Pusey

Programma tweede ronde

Zaterdag 20 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:

Ryan Searle - Brendan Dolan

Andreas Harrysson - Motomu Sakai

Dirk van Duijvenbode- James Hurrell

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko



Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Michael Smith - Niels Zonneveld

Chris Dobey - Andrew Gilding

Stephen Bunting - Nitin Kumar

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski

Joe Cullen - Mensur Suljovic

Luke Woodhouse - Max Hopp

Rob Cross - Ian White



Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Barry/Pusey

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont



Maandag 22 december (volgorde wordt later bepaald)



Luke Humphries - Paul Lim

Wessel Nijman - Gabriel Clemens

Aspinall/Ilagan - Leonard Gates

David Munyua - Kevin Doets

James Wade - Ricky Evans

Charlie Manby - Adam Sevada

Gian van Veen - Alan Soutar

Darren Beveridge - Madars Razma



Dinsdag 23 december (volgorde wordt later bepaald)



Van Gerwen- O'Connor/Kciuk

Peter Wright - Arno Merk

Gary Anderson - Connor Scutt

Wattimena - Scott Williams

Danny Noppert - Justin Hood

Jonny Tata - Ryan Meikle

Josh Rock - Joe Comito

Gurney/Greaves - Callan Rydz

Uitslagen eerste ronde

Donderdag 11 december



Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3

Michael Smith - Lisa Ashton 3-0

Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1



Vrijdag 12 december



Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ian White - Mervyn King 3-2

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Rob Cross - Cor Dekker 3-0



Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Ricky Evans - Man Lok Leung 3-0

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Damon Heta - Steve Lennon 3-1



Zaterdag 13 december



Mario Vandenbogaerde - David Davies 0-3

Andrew Gilding - Cam Crabtree 3-1

Luke Woodhouse - Boris Krcmar 3-1

Gary Anderson - Adam Hunt 3-2



Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Luke Humphries - Ted Evetts 3-1

Gabriel Clemens - Alex Spellman 3-0



Zondag 14 december



Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0



Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki 3-2

James Hurrell - Stowe Buntz 3-1



Maandag 15 december



Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Mensur Suljovic - David Cameron 3-1

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0



Martin Lukeman - Max Hopp 1-3

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Jonny Clayton - Adam Lipscombe 3-1

Connor Scutt - Simon Whitlock 3-2



Dinsdag 16 december



Alan Soutar - Teemu Harju 3-2

Nick Kenny - Justin Hood 0-3

Scott Williams - Paolo Nebrida 3-0

Chris Dobey - Xiaochen Zong 3-1



Picardo Pietreczko - Jose de Sousa 3-1

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Gerwyn Price - Adam Gawlas 3-0

Niko Springer - Joe Comito 1-3



Woensdag 17 december



Matt Campbell - Adam Sevada 1-3

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

James Wade - Ryusei Azemoto 3-0

Martin Schindler - Stephen Burton 3-1



Donderdag 18 december



Callan Rydz - Patrik Kovacs 3-1

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Ryan Joyce - Owen Bates 3-0

Mike De Decker - David Munyua 2-3



Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Dave Chisnall - Fallon Sherrock 3-0

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo 3-0



Vrijdag 19 december



Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Ryan Meikle - Jesus Salate 3-0

Mickey Mansell - Leonard Gates 2-3

Josh Rock - Gemma Hayter 3-1

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.

Reageer en praat mee!