Het WK darts is in volle gang! De eerste ronde is inmiddels achter de rug en dus kan de blik op ronde twee in 'Ally Pally'. Met nog volop Nederlanders in actie beloven het spannende weken te worden. Check hier het verdere speelschema van het WK darts.
Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Wessel Nijman, Gian van Veen en Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Kevin Doets plaatsten zich voor de tweede ronde. Landgenoten Jamai van den Herik en Jurjen van der Velde, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman moesten naar huis. Voor de Belgen werd het WK een enorme afgang. Met vijf deelnemers waren onze zuiderburen nog nooit zo sterk vertegenwoordigd, maar des te groter was de ontgoocheling ook toen ze alle vijf werden uitgeschakeld in de eerste ronde.
Elke dag een landgenoot
Elke dag was er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts in de eerste ronde. De vijftien landgenoten waren mooi verspreid over de diverse sessies. Kevin Doets was de laatste Nederlander in actie in de eerste ronde; hij won op vrijdag van Matthew Dennant. Ook in de tweede ronde is er elke dag een Nederlander te zien.
Darter uit WK gehaald
De tweede ronde ging verder met 63 darters. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief en kon het WK verlaten.
Programma tweede ronde
Zaterdag 20 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:
Ryan Searle - Brendan Dolan
Andreas Harrysson - Motomu Sakai
Dirk van Duijvenbode - James Hurrell
Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko
Avondsessie, vanaf 20.15 uur:
Michael Smith - Niels Zonneveld
Chris Dobey - Andrew Gilding
Stephen Bunting - Nitin Kumar
Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)
Zondag 21 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:
Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski
Joe Cullen - Mensur Suljovic
Luke Woodhouse - Max Hopp
Rob Cross - Ian White
Avondsessie, vanaf 20.15 uur:
Martin Schindler - Keane Barry
Gerwyn Price - Wesley Plaisier
Luke Littler - David Davies
Damon Heta - Stefan Bellmont
Maandag 22 december (volgorde wordt later bepaald)
Luke Humphries - Paul Lim
Wessel Nijman - Gabriel Clemens
Aspinall - Leonard Gates
David Munyua - Kevin Doets
James Wade - Ricky Evans
Charlie Manby - Adam Sevada
Gian van Veen - Alan Soutar
Darren Beveridge - Madars Razma
Dinsdag 23 december (volgorde wordt later bepaald)
Van Gerwen- O'Connor
Peter Wright - Arno Merk
Gary Anderson - Connor Scutt
Wattimena - Scott Williams
Danny Noppert - Justin Hood
Jonny Tata - Ryan Meikle
Josh Rock - Joe Comito
Gurney - Callan Rydz
Uitslagen eerste ronde
Donderdag 11 december
Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3
Michael Smith - Lisa Ashton 3-0
Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0
Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1
Vrijdag 12 december
Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0
Ian White - Mervyn King 3-2
Ryan Searle - Chris Landman 3-0
Rob Cross - Cor Dekker 3-0
Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3
Ricky Evans - Man Lok Leung 3-0
Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1
Damon Heta - Steve Lennon 3-1
Zaterdag 13 december
Mario Vandenbogaerde - David Davies 0-3
Andrew Gilding - Cam Crabtree 3-1
Luke Woodhouse - Boris Krcmar 3-1
Gary Anderson - Adam Hunt 3-2
Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3
Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0
Luke Humphries - Ted Evetts 3-1
Gabriel Clemens - Alex Spellman 3-0
Zondag 14 december
Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3
Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0
Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3
Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0
Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3
Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3
Stephen Bunting - Sebastian Bialecki 3-2
James Hurrell - Stowe Buntz 3-1
Maandag 15 december
Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1
Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3
Mensur Suljovic - David Cameron 3-1
Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0
Martin Lukeman - Max Hopp 1-3
Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2
Jonny Clayton - Adam Lipscombe 3-1
Connor Scutt - Simon Whitlock 3-2
Dinsdag 16 december
Alan Soutar - Teemu Harju 3-2
Nick Kenny - Justin Hood 0-3
Scott Williams - Paolo Nebrida 3-0
Chris Dobey - Xiaochen Zong 3-1
Picardo Pietreczko - Jose de Sousa 3-1
Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1
Gerwyn Price - Adam Gawlas 3-0
Niko Springer - Joe Comito 1-3
Woensdag 17 december
Matt Campbell - Adam Sevada 1-3
Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3
James Wade - Ryusei Azemoto 3-0
Martin Schindler - Stephen Burton 3-1
Donderdag 18 december
Callan Rydz - Patrik Kovacs 3-1
Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3
Ryan Joyce - Owen Bates 3-0
Mike De Decker - David Munyua 2-3
Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2
Dave Chisnall - Fallon Sherrock 3-0
Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1
Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo 3-0
Vrijdag 19 december
Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1
Ryan Meikle - Jesus Salate 3-0
Mickey Mansell - Leonard Gates 2-3
Josh Rock - Gemma Hayter 3-1
William O'Connor - Krzysztof Kciuk 3-0
Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2
Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1
Keane Barry - Tim Pusey 3-0
Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.