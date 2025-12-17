Het WK darts is begonnen voor Luke Littler en alle andere darters volgen de regerend wereldkampioen snel. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen pas laat in actie voor hun eerste ronde. Voor veel Nederlanders is het WK al in volle gang, maar eindigde voor een aantal het avontuur al na een wedstrijd. Check hier het hele speelschema van het WK darts.

Littler moest op 11 december beginnen aan het WK darts en hoeft pas 21 december weer in actie te komen voor de tweede ronde. Tussendoor komen er nog ruim 120 darters voor het eerst in actie. Onder hen vijftien Nederlanders, waarvan debutanten Jamai van den Herik en Jurjen van der Velde, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman er al snel uit vlogen.

Landgenoten naar tweede ronde

Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Wessel Nijman, Gian van Veen en Danny Noppert plaatsten zich overtuigend voor de tweede ronde.

Nederlanders

Naast Van den Herik debuteerde ook Jurjen van der Velde in Alexandra Palace. Hij speelde het enige Nederlandse onderonsje in de eerste ronde op het WK. Hij trof Danny Noppert en verloor van de als zesde topdarter. Van Gerwen speelt tegen een onbekende Japanner, Van Barneveld tegen een Zwitserse amateur.

Elke dag een landgenoot

Elke dag is er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts. De vijftien landgenoten zitten mooi verspreid over de diverse sessies. Alleen Van Gerwen moet een sessie delen met een Nederlander. Hij speelt in de avondsessie op donderdag 18 december met Jermaine Wattimena op het Engelse podium. Wattimena - Dominik Gruellich is dan de openingspot, terwijl Van Gerwen tegen Tatsunami de derde partij van de avond is.

Programma WK darts

Woensdag 17 december, vanaf 20.00 uur (let op: geen middagsessie)



Matt Campbell - Adam Sevada

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont

James Wade - Ryusei Azemoto

Martin Schindler - Stephen Burton



Donderdag 18 december, vanaf 13.30 uur



Callan Rydz - Patrik Kovacs

Thibault Tricole - Motomu Sakai

Ryan Joyce - Owen Bates

Mike De Decker - David Munyua



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo



Vrijdag 19 december, vanaf 13.30 uur



Kevin Doets - Matthew Dennant

Ryan Meikle - Jesus Salate

Mickey Mansell - Leonard Gates

Josh Rock - Gemma Hayter



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



William O’Connor - Krzysztof Kciuk

Daryl Gurney - Beau Greaves

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Keane Barry - Tim Pusey

Programma tweede ronde

Zaterdag 20 december (volgorde wordt later bepaald)



Chris Dobey - Andrew Gilding

Stephen Bunting - Nitin Kumar

Dirk van Duijvenbode- James Hurrell

Ryan Searle - Brendan Dolan

Jonny Clayton - Dom Taylor

Michael Smith - Niels Zonneveld

Andreas Harrysson - Tricole/Sakai

Chisnall/Sherrock - Ricardo Pietreczko



Zondag 21 december (volgorde wordt later bepaald)



Luke Littler - David Davies

Joe Cullen - Mensur Suljovic

Damon Heta - Van Barneveld/Bellmont

Rob Cross - Ian White

Luke Woodhouse - Max Hopp

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Joyce/Bates - Ratajski/Toylo

Schindler/Burton - Barry/Pusey



Maandag 22 december (volgorde wordt later bepaald)



Luke Humphries - Paul Lim

Wessel Nijman - Gabriel Clemens

Aspinall/Ilagan - Mansell/Gates

De Decker/Munyua - Doets/Dennant

Wade/Azemoto - Ricky Evans

Charlie Manby - Campbell/Sevada

Gian van Veen - Alan Soutar

Darren Beveridge - Madars Razma



Dinsdag 23 december (volgorde wordt later bepaald)



Van Gerwen/Tatsunami - O'Connor/Kciuk

Peter Wright - Arno Merk

Gary Anderson - Connor Scutt

Wattimena/Gruellich - Scott Williams

Danny Noppert - Justin Hood

Jonny Tata - Meikle/Salate

Rock/Hayter - Joe Comito

Gurney/Greaves - Rydz/Kovacs

Uitslagen eerste ronde

Donderdag 11 december



Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3

Michael Smith - Lisa Ashton 3-0

Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1



Vrijdag 12 december



Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ian White - Mervyn King 3-2

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Rob Cross - Cor Dekker 3-0



Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Ricky Evans - Man Lok Leung 3-0

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Damon Heta - Steve Lennon 3-1



Zaterdag 13 december



Mario Vandenbogaerde - David Davies 0-3

Andrew Gilding - Cam Crabtree 3-1

Luke Woodhouse - Boris Krcmar 3-1

Gary Anderson - Adam Hunt 3-2



Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Luke Humphries - Ted Evetts 3-1

Gabriel Clemens - Alex Spellman 3-0



Zondag 14 december



Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0



Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki 3-2

James Hurrell - Stowe Buntz 3-1



Maandag 15 december



Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Mensur Suljovic - David Cameron 3-1

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0



Martin Lukeman - Max Hopp 1-3

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Jonny Clayton - Adam Lipscombe 3-1

Connor Scutt - Simon Whitlock 3-2



Dinsdag 16 december



Alan Soutar - Teemu Harju 3-2

Nick Kenny - Justin Hood 0-3

Scott Williams - Paolo Nebrida 3-0

Chris Dobey - Xiaochen Zong 3-1



Picardo Pietreczko - Jose de Sousa 3-1

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Gerwyn Price - Adam Gawlas 3-0

Niko Springer - Joe Comito 1-3

