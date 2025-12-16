Het WK darts is begonnen voor Luke Littler en alle andere darters volgen de regerend wereldkampioen snel. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen pas laat in actie voor hun eerste ronde. Voor veel Nederlanders is het WK al in volle gang, vier liggen eruit. Check hier het hele speelschema van het WK darts.
Littler moest op 11 december beginnen aan het WK darts en hoeft pas 21 december weer in actie te komen voor de tweede ronde. Tussendoor komen er nog ruim 120 darters voor het eerst in actie. Onder hen vijftien Nederlanders, waarvan debutant Jamai van den Herik, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman er al snel uit vlogen. Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Wessel Nijman en Gian van Veen plaatsten zich overtuigend voor de tweede ronde.
Nederlanders
Naast Van den Herik debuteert ook Jurjen van der Velde in Alexandra Palace. Hij speelt het enige Nederlandse onderonsje in de eerste ronde op het WK. Hij treft Danny Noppert. Van Gerwen speelt tegen een onbekende Japanner, Van Barneveld tegen een Zwitserse amateur.
Elke dag een landgenoot
Elke dag is er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts. De vijftien landgenoten zitten mooi verspreid over de diverse sessies. Alleen Van Gerwen moet een sessie delen met een Nederlander. Hij speelt in de avondsessie op donderdag 18 december met Jermaine Wattimena op het Engelse podium. Wattimena - Dominik Gruellich is dan de openingspot, terwijl Van Gerwen tegen Tatsunami de derde partij van de avond is.
Programma WK darts
Dinsdag 16 december, vanaf 13.30 uur
Alan Soutar - Teemu Harju
Nick Kenny - Justin Hood
Scott Williams - Paolo Nebrida
Chris Dobey - Xiaochen Zong
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Ricardo Pietreczko - Jose de Sousa
Danny Noppert - Jurjen van der Velde
Gerwyn Price - Adam Gawlas
Niko Springer - Joe Comito
Woensdag 17 december, vanaf 20.00 uur (let op: geen middagsessie)
Matt Campbell - Adam Sevada
Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont
James Wade - Ryusei Azemoto
Martin Schindler - Stephen Burton
Donderdag 18 december, vanaf 13.30 uur
Callan Rydz - Patrik Kovacs
Thibault Tricole - Motomu Sakai
Ryan Joyce - Owen Bates
Mike De Decker - David Munyua
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich
Dave Chisnall - Fallon Sherrock
Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami
Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo
Vrijdag 19 december, vanaf 13.30 uur
Kevin Doets - Matthew Dennant
Ryan Meikle - Jesus Salate
Mickey Mansell - Leonard Gates
Josh Rock - Gemma Hayter
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
William O’Connor - Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney - Beau Greaves
Nathan Aspinall - Lourence Ilagan
Keane Barry - Tim Pusey
Programma tweede ronde
Zaterdag 20 december (volgorde wordt later bepaald)
Dobey/Zong - Andrew Gilding
Stephen Bunting - Nitin Kumar
Dirk van Duijvenbode- James Hurrell
Ryan Searle - Brendan Dolan
Jonny Clayton - Dom Taylor
Michael Smith - Niels Zonneveld
Andreas Harrysson - Tricole/Sakai
Chisnall/Sherrock - Pietreczko/De Sousa
Zondag 21 december (volgorde wordt later bepaald)
Luke Littler - David Davies
Joe Cullen - Mensur Suljovic
Damon Heta - Van Barneveld/Bellmont
Rob Cross - Ian White
Luke Woodhouse - Max Hopp
Price/Gawlas - Wesley Plaisier
Joyce/Bates - Ratajski/Toylo
Schindler/Burton - Barry/Pusey
Maandag 22 december (volgorde wordt later bepaald)
Luke Humphries - Paul Lim
Wessel Nijman - Gabriel Clemens
Aspinall/Ilagan - Mansell/Gates
De Decker/Munyua - Doets/Dennant
Wade/Azemoto - Ricky Evans
Charlie Manby - Campbell/Sevada
Gian van Veen - Soutar/Harju
Darren Beveridge - Madars Razma
Dinsdag 23 december (volgorde wordt later bepaald)
Van Gerwen/Tatsunami - O'Connor/Kciuk
Peter Wright - Arno Merk
Gary Anderson - Connor Scutt
Wattimena/Gruellich - Williams/Nebrida
Noppert/Van der Velde - Kenny/Hood
Jonny Tata - Meikle/Salate
Rock/Hayter - Springer/Comito
Gurney/Greaves - Rydz/Kovacs
Uitslagen eerste ronde
Donderdag 11 december
Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3
Michael Smith - Lisa Ashton 3-0
Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0
Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1
Vrijdag 12 december
Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0
Ian White - Mervyn King 3-2
Ryan Searle - Chris Landman 3-0
Rob Cross - Cor Dekker 3-0
Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3
Ricky Evans - Man Lok Leung 3-0
Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1
Damon Heta - Steve Lennon 3-1
Zaterdag 13 december
Mario Vandenbogaerde - David Davies 0-3
Andrew Gilding - Cam Crabtree 3-1
Luke Woodhouse - Boris Krcmar 3-1
Gary Anderson - Adam Hunt 3-2
Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3
Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0
Luke Humphries - Ted Evetts 3-1
Gabriel Clemens - Alex Spellman 3-0
Zondag 14 december
Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3
Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0
Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3
Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0
Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3
Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3
Stephen Bunting - Sebastian Bialecki 3-2
James Hurrell - Stowe Buntz 3-1
Maandag 15 december
Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1
Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3
Mensur Suljovic - David Cameron 3-1
Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0
Martin Lukeman - Max Hopp 1-3
Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2
Jonny Clayton - Adam Lipscombe 3-1
Connor Scutt - Simon Whitlock 3-2
