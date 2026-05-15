Gian van Veen beleefde een vrij rampzalig debuut in de Premier League Darts. De Nederlandse topdarter kwam er vaak niet aan te pas en is na afgelopen donderdag definitief uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. Daags na zijn uitschakeling komt Van Veen met een eerste reactie.

Zijn eerste campagne in de Premier League Darts begon nog voortvarend voor Gian van Veen. Hij haalde meerdere keren de finale, die hij steeds verloor, en draaide lang mee in de top vier van het klassement. Maar na ongeveer de helft van alle avonden ging het plots een stuk minder goed. Ook al won hij donderdag nog zijn eerste partij, van Josh Rock, aangezien hij daarna verloor én concurrent Luke Humphries de avond won, is de darter uit Poederoijen nu al definitief uitgeschakeld.

'Om te onthouden'

Van Veen blikt op zijn eigen sociale kanalen terug op de teleurstellende afloop, maar blijft strijdvaardig. "Een Premier League-seizoen om te onthouden", begint de nummer drie van de Order of Merit op Instagram. "Vier finales en een hoop ongelooflijke avonden tot nu toe, maar ook tegenslagen en fysieke inspanningen die me op meer dan één manier op de proef hebben gesteld."

Ondanks zijn eigen fysieke problemen, door nierstenen, toont hij veel respect voor de concurrentie. "Van harte gefeliciteerd aan de spelers die hun plek in de O2 Arena hebben verdiend. Jullie hebben het allemaal volledig verdiend."

'Doet natuurlijk pijn'

Uiteraard baalt de 24-jarige Van Veen wel van het mislopen van de finaleavond. "De play-offs zijn helaas buiten mijn bereik. Dat doet natuurlijk pijn, maar terugkijkend op dit debuutseizoen in de Premier League, is er veel om trots op te zijn", vervolgt de regerend Europees kampioen. "Ervaring opgedaan, lessen geleerd en momenten die me nog lang bij zullen blijven. Ik ga ervoor zorgen dat dit niet mijn laatste Premier League-wedstrijd is."

"Maar het is nog niet voorbij. Nog één avond in Sheffield. Tijd om er op een knallende manier uit te gaan. Tot volgende week", besluit Van Veen, die dus met opgeheven hoofd het Premier League-podium verlaat.

Zijn Nederlandse kompaan Michael van Gerwen, die het toernooi al zeven keer won, is inmiddels ook al uitgeschakeld voor de Finals Night, waardoor er dus geen Nederlander meestrijd om de felbegeerde titel. Halverwege juni vormen Van Veen en Van Gerwen samen het Nederlandse team op de World Cup of Darts. Daar hopen ze op meer succes dan in de Premier League.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover