Raymond van Barneveld wordt van dieptepunt naar dieptepunt geslingerd en de dartslegende zit er nu stevig aan te denken om een stapje terug te doen voorlopig. Dat onthult ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door, na appcontact met de vijfvoudig wereldkampioen.

De net 59 jaar oud geworden Van Barneveld zit al maanden, zo niet jaren, in de hoek waar de klappen vallen. Maar waar hij zich voorheen nog weleens positief kon laten zien op televisietoernooien, rommelt hij nu in de marge maar wat aan. Op Euro Tours en Players Championships is het steevast een vroeg en pijnlijk einde, tegen tegenstanders waarvan hij vroeger nooit zou verliezen en met gemiddeldes en scores waar menig fan zich plaatsvervangend voor schaamt.

'Je merkt dat hij het heel zwaar heeft'

Vrijdag op de Euro Tour in Graz beleefde Van Barneveld een nieuw dieptepunt. Met 77.79 gemiddeld in de 6-2 nederlaag tegen Alan Soutar raakte hij de bodem. Nog nooit gooide hij zó slecht op een Euro Tour als in Oostenrijk. Van der Voort zucht er diep van. "Je denkt telkens dat het niet erger kan, maar toch gaat hij er de hele tijd af. Ik sprak 'm daarna even op Whatsapp, dan merk je wel dat hij het heel zwaar heeft."

Maar waar 'Barney' de afgelopen maanden toch telkens weer op komt draven voor het volgende toernooi, denkt hij er nu wel wat anders over volgens Van der Voort. "Hij zit er over na te denken om even een stapje terug te doen, want op deze manier heeft echt geen zin. Dan heb ik wel met hem te doen hoor, ik ken hem al 35 jaar." Op de vraag of hij dat écht doet, blijft Van der Voort afzijdig. "Daar spreek ik hem niet vaak genoeg voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij er goed klaar mee is."

'Ik ben blij dat zoiets met Phil Taylor nooit gebeurd is'

De wedstrijd tegen Soutar is volgens de kameraad van Van Barneveld 'een nieuwe ondergrens'. "Als mensen tegen mij zouden zeggen dat hij in de 70 gemiddeld staat te gooien, dan zou ik zeggen: 'Echt niet, dat kan niet'. Dit moet hij zelf ook echt niet willen. Dit hadden we een paar jaar geleden nooit verwacht. Ik dacht altijd wel dat hij zoveel talent had, dat hij op de automatische piloot nog oké zou gooien. Maar je ziet dat zulke kampioenen er ook doorheen kunnen zakken. Ik ben blij dat zoiets met Phil Taylor nooit gebeurd is."

Van der Voort heeft al regelmatig aangegeven dat het roer bij Van Barneveld rigoureus om moet, anders gaat zijn glansrijke carrière als een nachtkaars uit. Sinds kort zit de legende bij een nieuw management, een oude bekende van Taylor, maar is het volgens Van der Voort 'afwachten wat dat met hem doet'.

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Graz, het bijna-wereldrecord van Michael van Gerwen en de treurige status van Raymond van Barneveld. Bekijk en beluister 'm hieronder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover