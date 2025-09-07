Een sensationeel resultaat voor Nederlands darts in Praag: Gian van Veen won zondag overtuigend van Luke Littler én Gerwyn Price bij de Czech Darts Open. Landgenoot Jermaine Wattimena schopte het tot de kwartfinale.

De partij begon spectaculair tussen Van Veen en Littler. Littler brak Van Veen meteen in de openingsleg en leek zijn favorietenrol te bevestigen. Maar de Nederlander toonde geen angst. Met een 12-darter pakte hij de break direct terug en via een koelbloedige 113-finish wist hij zijn eigen leg vast te houden.

Van Veen slaat toe op het juiste moment

Beide darters haalden een gemiddelde boven de 100 en gaven elkaar nauwelijks iets cadeau. Tot 4-3 wist iedereen zijn eigen leg te behouden, waarna Van Veen toesloeg. Met een 76-finish brak hij de wereldkampioen en nam hij een 5-3 voorsprong.

Littler zette in de negende leg nog één keer aan en kwam terug tot 5-4. In de beslissende leg kreeg hij zelfs pijlen om de stand gelijk te trekken, maar miste twee keer op dubbel tien. Van Veen bleef uiterst kalm, vond dubbel 14 en besliste de partij: 6-4.

In bloedvorm op Euro Tour

De zege op Littler was het hoogtepunt van een sterk weekend voor Van Veen. In de eerste ronde rekende hij af met Maik van Kuijvenhoven (6-3) en een dag later liet hij ook zijn goede vriend Danny Noppert kansloos: 6-2. Met zijn overwinning op de wereldkampioen bevestigde hij zijn status als één van de grootste talenten van het Nederlandse darts.

Van Veen trok die lijn door, door in de kwartfinale van Gerwyn Price te winnen. Hij won met liefst 6-0 en staat in de halve finale tegenover Josh Rock.

Michael van Gerwen kan goede start niet doorzetten

Michael van Gerwen bewees dit weekend dat hij weer helemaal terug is. De Brabander zette in de tweede ronde Mike De Decker met harde cijfers aan de kant: 6-0. Met een gemiddelde van ruim 112 en legs van 11, 12 en 13 pijlen liet hij zien dat hij fysiek en mentaal weer op niveau is. "Ik denk dat ik fantastisch heb gegooid", zei Van Gerwen na afloop. "Het voelt geweldig om dit weer te doen. Ik heb het zwaar gehad de afgelopen tijd."

In de derde ronde wachtte echter een veel zwaardere test. Tegen het talent Rock kon Van Gerwen zijn vorm van een dag eerder niet doortrekken. De Noord-Ier gooide ruim boven de 103 gemiddeld en schakelde de Nederlander met 6-4 uit.

Jermaine Wattimena volgt landgenoten

Naast de stunt van Van Veen was er nog meer Nederlands succes. Jermaine Wattimena schopte het tot de kwartfinale, waarin hij óók verloor van Rock. De Noord-Ier won met liefst 6-1. Wattimena had eerder op de dag Ryan Searle verslagen met 6-3. Rock en Van Veen staan dus tegenover elkaar in de halve finale, de andere halve eindstrijd gaat tussen Luke Humphries en James Wade.