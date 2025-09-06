Het is tijd voor de tweede ronde van de Czech Darts Open. De geplaatste spelers stromen in en dus zien we vanaf zaterdag ook de grote namen aan de oche verschijnen. Zo neemt Michael van Gerwen het op tegen Mike De Decker en krijgt Dirk van Duijvenbode te maken met de nummer één van de wereld Luke Humphries.

Allereerst was het de beurt aan Wessel Nijman. Hij nam het op tegen Damon Heta, de nummer tien van de wereld. Toch was het de Nederlander die de overhand had in het begin van de partij. Hij kwam 2-4 voor en was perfect op zijn dubbels. Vervolgens was het echter Heta, met het publiek aan zijn zijde, die met twee knappe finishes (80 en 158) op 4-4 kwam. Het kwam uiteindelijk aan op een laatste leg. Daarin was Nijman scorend, zoals de rest van de partij, te sterk. De Nederlander won met 5-6.

NIJMAN PREVAILS!



What a contest!



Wessel Nijman wins his 21st game of the year on the European Tour, defeating Damon Heta in a match that deserved the full 11 legs!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET11 pic.twitter.com/JWECDAuX7d — PDC Darts (@OfficialPDC) September 6, 2025

Ook Jermaine Wattimena schoot uit de startblokken. Hij stond tegenover Hollywood Chris Dobey, de nummer zeven van de Order of Merit. Scorend was de Nederlander sterker dan zijn Engelse tegenstander en daar maakte hij gebruik van. Meer dan verdiend won Wattimena met 2-6.

WATTIMENA PUNISHES HOLLWYOOD!



A clinical display from Jermaine Wattimena, who impresses on the outer ring to breeze past Chris Dobey with a 6-2 victory!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET11 pic.twitter.com/tlBDNUe2KL — PDC Darts (@OfficialPDC) September 6, 2025

Vervolgens stond een strijd tussen twee goede vrienden op het programma. Danny Noppert en Gian van Veen gooiden afgelopen zomer nog samen voor Nederland op de World Cup, maar waren nu elkaars tegenstanders. Daar ging Van Veen beter mee om dan de Fries. De jongere van de twee Nederlanders liep uit naar een 1-5 voorsprong en was de sterkere op het podium. Noppert pakte nog wel een leg, maar het was Van Veen die aan het langste eind trok: 2-6.

VAN VEEN FREEZES NOPPERT!



It's another excellent performance from Gian van Veen on the European Tour, as the Dutchman coasts past his compatriot Danny Noppert!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET11 pic.twitter.com/oZ4Ejo3da4 — PDC Darts (@OfficialPDC) September 6, 2025

Schema en uitslagen Czech Darts Open

Schema en uitslagen Czech Darts Open middagsessie:

Ross Smith - Andrew Gilding 6-4

Martin Schindler - Madars Razma 6-3

Damon Heta - Wessel Nijman 5-6

Chris Dobey - Jermaine Wattimena 2-6

Danny Noppert - Gian van Veen 2-6

Dave Chisnall - Ryan Searle

Peter Wright - Benjamin Pratnemer

Jonny Clayton - Ryan Joyce

Toppers in actie

Zaterdagavond komen met Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Luke Humphries en Luke Littler de echte toppers in actie. Voor Luke Littler was het een bewogen reis richting de Tsjechische hoofdstad. Normaal kan hij niet goed overweg met de Duitse fans, maar ook in Praag was het raak. Een fan die graag met de jonge Engelsman op de foto wilde gedroeg zich onredelijk en dus sprak Littler zich daarover uit op sociale media.