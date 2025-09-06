Luke Littler is dit weekend in Praag om een gooi te doen naar de titel van de Czech Darts Open. Vrijdagavond kwam hij aan in de Tsjechische hoofdstad, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Littler stroomt zaterdag in in de tweede ronde van de Euro Tour in Tsjechië. Hij neemt het 's avonds op tegen de excentrieke Schot Cameron Menzies rond 21.30 uur.

'Dat doe je niet'

De pas 18-jarige darter kwam vrijdag aan in Praag en ging daar met enkele fans op de foto. Hoewel dit meestal geen probleem is voor de jonge tienersensatie, ging het dit keer mis. Nadat hij enkele plaatjes had geschoten met wat fans liep hij door naar zijn hotel, toen hij uit het niets vastgepakt werd. Dat liet Littler zich niet zomaar gebeuren.

Op zijn Instagram Story uitte de Engelsman zijn onvrede. "Voor de jongen die mij vastpakte, die zei dat mijn gedrag slecht was en dat ik niet groter of beter ben dan anderen: pak me niet zomaar van achter vast. Dat doe je niet!" Daar bleef het niet bij. "Dat is geen slecht gedrag van mij, maar van jou. Zodra je me pakte zei ik dat je dit niet moest doen en liep ik weg."

Topvorm

Littler is de man in vorm in de top van het darten momenteel. Hij won achtereenvolgens de World Matchplay en twee World Series-toernooien. In Praag hoopt hij zijn topvorm ook weer op de Euro Tour te laten zien. Vorig weekend in België ging hem dat in ieder geval goed af: toen won hij de Flanders Darts Trophy. Daar leek het eerder die week niet op, toen de jongeling met spoed geholpen moest worden.

Czech Darts Open

Dit weekend wordt in Praag de Czech Darts Open gespeeld. In de eerste ronde speelden maar liefst acht Nederlanders. Richard Veenstra en Maik Kuivenhoven verloren van landgenoten Wessel Nijman en Gian van Veen, terwijl Raymond van Barneveld als enige oranjeklant van een niet-Nederlander verloor. Die nederlaag kan weleens grote gevolgen hebben voor de vijfvoudig wereldkampioen.