Luke Littler sprak eerder in 2025 het voornemen uit om Duitsland te mijden als de pest. De Engelse topdarter vindt dat het publiek in ons buurland onsportief reageert op hem. Een terugkeer zou na zulke uitspraken niet verstandig zijn. Maar Luke the Nuke gaat toch weer spelen in Duitsland.

Vanaf 17 oktober 2025 is de huidige wereldkampiopen present bij het German Darts Championship te Hildesheim, een van de favoriete locaties van de bond PDC.

Duits publiek versus Luke Littler

Littler is in Engeland een van de publiekslievelingen, maar in Duitsland lijkt dat totaal anders te liggen. Hij kreeg het begin april tijdens de speelronde van de Premier League in Berlijn al aan de stok met de fans, maar enkele weken later ging het helemaal mis tijdens een Euro Tour-toernooi in München.

De wereldkampioen werd tijdens de German Darts Grand Prix uitgefloten en ook was er veel boegeroep te horen. De Engelsman verloor uiteindelijk in de halve finales van Gian van Veen en uitte vervolgens zijn frustraties via een bericht op Instagram: "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen." Daarmee gaf hij aan dat hij alle andere Duitse toernooien zou laten schieten. Maar dat is dus niet zo gegaan.

Luke Humphries

Met 'Dortmund' verwijst Littler naar het EK darts, dat op 23 oktober begint in die stad. Maar al eerder keerde hij terug in Duitsland: in juni vormde hij met Luke Humphries het Engelse team bij de World Cup of Darts.

Humphries heeft medelijden met zijn jongere rivaal. "Het was vreselijk om te zien dat ook Engelse fans blij waren met onze nederlaag", zei hij over de exit tegen Duitsland bij de World Cup of Darts. "Duitsers zouden nooit zo omgaan met Duitse speler. Het was erg zwaar, vooral voor Luke. Ik kon aan zijn gezicht zien dat hij niet genoot. Ik vond die vijandelijke sfeer nog best lekker, maar hij is daar te jong voor. Het deed hem meer dan ik had verwacht."