Jermaine Wattimena is er net niet in geslaagd om voor de derde keer in zijn carrière een vloertoernooi te winnen bij de PDC. Op een zeer succesvolle dag voor de Nederlanders, met liefst drie landgenoten in de halve finale, won Luke Humphries. Hij versloeg Wattimena in de finale met 8-4.

Het toernooi begon op maandag nog met de nodige afwezigen. Uiteraard was wereldkampioen Luke Littler niet van de partij in Leicester. Ook topdarter Michael van Gerwen besloot na het echec in de Premier League, waar hij de play-offs misliep, om de twee vloertoernooien deze week over te slaan. De favorieten voor de dagzege waren logischerwijs Wessel Nijman én Luke Humphries die de hoogstgenoteerde deelnemer was op de Order of Merit.

Succesvolle dag voor Nederland

De dag verliep uitstekend vanuit Nederlands oogpunt. Bij de laatste zestien zaten nog liefst zeven landgenoten. In de kwartfinale stonden met Wessel Nijman, Danny Noppert, Kevin Doets en Jermaine Wattimena bovendien nog vier Nederlanders. Nijman, die al een historisch aantal van vijf vloertoernooien won, moest daarin het onderspit delven tegen Humphries. De rest ging wel door. Alleen Raymond van Barneveld werd, na de bekendmaking van zijn tijdelijke pauze, wederom direct uitgeschakeld.

In de halve finale won Wattimena vervolgens met een enorm goed gemiddelde van 111.05 van Doets. Na Nijman legde Humphries vervolgens ook Noppert aan banden, waardoor hij met Wattimena zou strijden om de dagzege. Voor de winnaar lag bovendien een mooi bedrag van 15.000 Britse ponden voor de wereldranglijst en portemonnee klaar.

Spannende eindstrijd

Nummer 17 op de Order of Merit, Wattimena was zeker niet de favoriet voorafgaand aan de finale. Die eer ging naar voormalig wereldkampioen Humphries, die de tweede plek bekleedt. Lang ging het gelijk op. De darter uit Westervoort begon met een sterke 11-darter, waarna de darters elkaar tot 3-3 in evenwicht hielden.

Maar vanaf dat moment liet Humphries zien waarom hij nog altijd één van de beste darters ter wereld is. Met een gemiddelde van ver boven de honderd gooide hij de wedstrijd stoïcijns uit tot 8-4. De zeer succesvolle dag voor de Nederlanders werd een halt toegeroepen door de Engelsman, die in zijn laatste drie rondes Nederlanders versloeg. Zo pakt Wattimena dus niet zijn derde PC-titel ooit, maar kan hij wel met vertrouwen toeleven naar dinsdag. Hij kan zich bovendien troosten met 10.000 Britse ponden.

