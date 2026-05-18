Raymond van Barneveld doet definitief een stap terug in het darts. Dat heeft de legende (59) zelf aangekondigd na eerdere geruchten. Ex-prof en goede vriend Vincent van der Voort wist het vorige week al te melden, maar nu is het ook 'officieel'. "Tot september doe ik een stap terug", zegt Van Barneveld in gesprek met NU.nl.

Naar eigen zeggen zit 'Barney' vast op 'een lijdensweg die maar niet stopt'. "De vorm is niet een beetje weg, maar compleet zoek. Het gaat mega-, maar dan ook echt megaslecht. Vergelijk me met een voetballer. Die raakt geblesseerd, herstelt, maakt zijn rentree in het tweede en keert langzaam terug in het eerste. Nou, ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen. Op dit moment is het vreselijk zwaar voor me."

Verhuizen naar Engeland

Hij gooit het roer de komende maanden helemaal om en gaat met zijn vrouw Julia in het Engelse Milton Keynes wonen. Over ruim een week krijgt hij de sleutel van hun nieuwe huis en daar hoopt hij dat 'het kaarsje weer gaat branden'. "Mensen hoeven niet bang te zijn dat ik definitief weg ben. Dat vreesden mijn kinderen ook al. Ik ga om de paar weken pendelen tussen Den Haag en Engeland. Maar ik sluit niet uit dat ik me daar vestig als het me bevalt."

Van Barneveld benadrukt dat het een tijdelijke pauze is en dat hij niet stopt. Hij gaat tot september veel toernooien overslaan, maar sluit ook niet uit dat hij heel af en toe wel komt opdagen. Bijvoorbeeld als er weer Players Championships in zijn nieuwe woonplaats Milton Keynes gehouden worden. In principe is zijn plan nog steeds om anderhalf jaar zeker nog door te gaan met darts.

'Ook als me dat het WK kost'

"Omdat ik niet herinnerd wil worden als de klaagmuur. Ik wil toernooien winnen. Het kan ook zo omdraaien. Maar op deze manier doorgaan, heeft geen enkele zin. Ook niet als het me het WK kost." Van Barneveld is momenteel door zijn wegzakking op de wereldranglijst nergens voor geplaatst en mist op deze manier alle grote toernooien, inclusief het WK.

Rafael van der Vaart

Eerder meldde ex-topvoetballer Rafael van der Vaart zich al om Van Barneveld uit het slop te trekken. De twee iconen van hun sport zouden samen koffie gaan drinken om de mogelijkheden te bespreken. Wat de status van die samenwerking is, is niet bekend.

