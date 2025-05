Dit zijn alle (nieuwe) landen op de World Cup of Darts, het WK voor landenteams

De World Cup of Darts zal internationaler zijn dan ooit. Veertig duo's nemen het tegen elkaar op bij het WK darts voor landenteams, dat van 12 tot en met 15 juni gehouden wordt in Frankfurt. Sportnieuws.nl zette het volledige deelnemersveld onder elkaar.

Nederland stuurt met de afwezigheid van Michael van Gerwen een nieuw team naar Frankfurt. Gian van Veen maakt zijn debuut en speelt samen met Danny Noppert. Dat betekent wel dat Team Wales met Gerwyn Price en Jonny Clayton een plekje omhoogschoven in de plaatsingslijst. Luke Littler en Luke Humphries zijn voor Engeland de gedoodverfde winnaar.

Steenoude darter uit Azië blijft jonkies vermorzelen en is op weg naar unieke prestatie Darter Paul Lim is sinds mensenheugenis betrokken bij de sport. De iconische speler uit Singapore zette bijna vijftig (!) jaar geleden zijn eerste prestaties neer. Op 71-jarige leeftijd doet hij nog steeds mee met de wereldtop.

Paul Lim

De deelnemende landen zijn nu definitief bekend. De mondiale dartbond wijst het grootste gedeelte vooraf aan, maar in een aantal regio's moest er eerst een kwalificatie gespeeld worden. Hierdoor maakt Argentinië haar debuut op het WK darts voor landenteams: zij wonnen de qualifier in Zuid- en Centraal-Amerika. Argentinië is de enige debutant.

Ook in Azië werd een kwalificatietoernooi georganiseerd. De 71-jarige Paul Lim plaatst zich opnieuw met Singapore. Daarnaast pakten Taiwan en Maleisië een ticket. Macau greep net naast hun debuut op de World Cup of Darts. Een aantal landen in de onderstaande lijst organiseren binnenkort hun eigen kwalificatietoernooi om spelers aan te wijzen.

Goede vriend moest mond houden over opmerkelijke beslissing Michael van Gerwen: 'Wist het in december al' Dat Michael van Gerwen de World Cup of Darts niet gaat gooien, wist de Nederlandse topdarter al heel lang. Zijn uitspraken na de Euro Tour in München, die hij won, kwamen voor veel volgers uit de lucht vallen en als een shock. Maar niet voor goede vriend Vincent van der Voort, die zijn mond maandenlang dicht moest houden.

Landen World Cup of Darts

Geplaatste landen:

(1) Engeland: Luke Humphries en Luke Littler

(2) Wales: Gerwyn Price en Jonny Clayton

(3) Nederland: Danny Noppert en Gian van Veen

(4) Schotland: Peter Wright en Gary Anderson

(5) Noord-Ierland: Josh Rock en Daryl Gurney

(6) België: Dimitri van den Berg en Mike De Decker

(7) Duitsland: Martin Schindler en Ricardo Pietreczko

(8) Ierland: William O'Connor en Keane Barry

(9) Polen: Krzysztof Ratajski en Radek Szaganski

(10) Canada: Matt Campbell en Jim Long

(11) Oostenrijk: Mensur Suljovic en Rusty-Jake Rodriguez

(12) Zweden: Jeffrey de Graaf en Oskar Lukasiak

(13) Verenigde Staten: Danny Lauby en Jules van Dongen

(14) Tsjechië: Karel Sedlacek en Petr Krivka

(15) Kroatie: Boris Krcmar en Pero Ljubic

(16) Hongarije: Andras Borbely en György Jehyrszki

Ongeplaatste landen:

Australië: Damon Heta en Simon Whitlock

Denemarken: Benjamin Reus en Andreas Hyllgaardhus

Frankrijk: Thibault Tricole en Jacques Labre

Italië: Michele Turetta en TBD

Letland: Madars Razma en Valters Mederis

Nieuw-Zeeland: Haupai Puha en Mark Cleaver

Noorwegen: Cor Dekker en Joran Sivertsen

Portugal: José de Sousa en Bruno Nascimento

Argentinië: Jesus Salate en Victor Guillin

Bahrein: TBD

China: Zong Xiao Chen en Lihao Wen

Finland: Teemu Harju en Marko Kantele

Gibraltar: TBD

Hong Kong: Man Lok Leung en Lok Yin Lee

India: Nitin Kumar en Mohan Kumar Goel

Japan: Ryusei Azemoto en Tomoya Goto

Litouwen: Darius Labanauskas en Mindaugas Barauskas

Filipijnen: Lourence Illagan en Paolo Nebrida

Zuid-Afrika: Devon Petersen en Cameron Carolissen

Spanje: TBD

Zwitserland: Stefan Bellmont en TBD

Singapore: Paul Lim en Phuay Wei Tan

Maleisië: Tengku Shah en Jenn Ming Tan

Chinees Taipei (Taiwan): Teng-Lieh Pupo en An Sheng Lu