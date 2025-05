Dartskampioen Luke Littler (18) maakt einde aan groot mysterie rond nieuwe vriendin

Het heeft er alle schijn van dat Luke Littler definitief van de datingmarkt is. De wereldkampioen darts deelde na een stroom aan geruchten over zijn liefdesleven afgelopen weekend voor het eerst een foto met zijn vermeende vriendin.

Littler brak tijdens het WK van 2024, dat in 2023 begon, door met een finaleplaats en daardoor kwamen ook de mensen om hem heen in de spotlights te staan. Dat gold onder meer voor zijn toenmalige vriendin Eloise Milburn. De jonge darter maakte het in de zomer van vorig jaar echter uit met haar en was sindsdien weer vrijgezel.

Liefdesgeruchten

Al snel kwamen de geruchten echter op gang over een nieuwe relatie en die bracht hij ironisch genoeg zelf de wereld in. De darter was samen met een bekende YouTuber aan het streamen en op een bepaald moment was er ineens duidelijk een vrouwenstem te horen. "Ik ga proberen te slapen, ik ben zo moe", zei ze.

De man waarmee Littler aan het gamen was, reageerde direct: "Wie was dat nou weer? Wie is dat Luke? Wie dan? Hij heeft een meid daar!" Littler was er minder blij mee: "Rot op. Als iemand hier een screenopname van heeft gemaakt, dan staat het morgen in de kranten."

Nieuwe vriendin

Het haalde inderdaad de kranten en het duurde ook niet lang voordat de Britse media wist om wie het zou moeten gaan, want ze spotten Litler namelijk met Faith Millar. Zij is een 19-jarige schoonheidsspecialiste uit Wigan, wat niet zo ver weg is van Littlers geboorteplaats Warrington.

De wereldkampioen nam haar ook al enkele keren mee naar kleinere toernooien, maar deelde publiekelijk nooit iets over een mogelijke relatie. Tot dit weekend, want Littler repostte op zijn Instagram een foto met haar. De afbeelding was door Catherine, de zus van Faith, op het sociale medium gedeeld. Littler zette er niets bij, maar lijkt met de foto een einde te hebben gemaakt aan alle geruchten. De twee zitten er tenslotte niet bij alsof ze slechts vrienden zijn.

De foto die Littler deelde met Faith. © Instagram / Catherine Millar

Plaagstootje Van Gerwen

Dat was wel wat de wereldkampioen onlangs probeerde wijs te maken aan Michael van Gerwen en Vincent van der Voort toen Faith een bezoekje bracht aan een toernooi. De Nederlandse darters geloofden daar natuurlijk helemaal niets van, zo vertelde Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.