Michael van Gerwen moest donderdagavond nipt het hoofd buigen tegen Jonny Clayton in de Premier League darts. De Nederlander miste vier matchdarts en de darter uit Wales had de wedstrijd eigenlijk al opgegeven. Toch won Clayton, tot zijn eigen verbazing.

Richting de finale rekende Van Gerwen met Gian van Veen en Stephen Bunting af om in de finale Clayton te treffen. Zeer hoogstaand was de wedstrijd niet, maar de Nederlander kwam wel al snel op wedstrijdpunt. Van Gerwen gooide beter dan Clayton en kwam snel op 5-2, maar gooide het daarna helemaal weg. De Nederlandse darter ging van een 5-2 achterstand naar een 5-5 nadat hij vier matchdarts miste. Als klap op de vuurpijl verloor hij ook de laatste leg en ging hij met 6-5 onderuit.

'Dacht dat de wedstrijd klaar was'

Na afloop vertelt Clayton tegenover Sky Sports dat hij 'dacht dat de wedstrijd klaar was' toen Van Gerwen met 5-2 voor kwam. "Hij miste en gaf mij een kans en dit soort kansen moeten we pakken", vertelt de gelukkige Welshman. Clayton bevestigde dat zijn laatste leg tegen Van Gerwen 'een van de beste van de wedstrijd was'. Door de overwinning staat Clayton weer bovenaan in de Premier League of Darts richting de komende avond in Rotterdam.

Clayton trok de wedstrijd uiteindelijk door zijn ervaring over de streep. "Ik weet hoe het is om hier te zijn. Ik heb de ervaring en ik weet wat ik moet doen om zo'n finale te winnen. Ik zocht naar twee punten deze avond en alles wat ik erbij heb gepakt is bonus." De darter uit Wales pakte 11.500 eurp met het winnen van de Premier League-avond in Brighton.

Gerwyn Price

Wie minder blij was met de Premier League-avond was Gerwyn Price. Clayton zijn collega uit Wales verloor in ronde één al van de uiteindelijke winnaar en was daar absoluut niet blij mee. "Ik was niet goed genoeg, erg frustrerend. Niet alleen aan het bord, maar de hele dag was slecht. De voorbereiding was niet geweldig en hopelijk ben ik volgende week goed terug. Ik moet antwoorden hebben", vertelt Price in een statement op zijn Instagram.