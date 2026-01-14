Niemand heeft Michael van Gerwen meer een officiële wedstrijd zien darten na zijn verloren wedstrijd op het WK darts tegen Gary Anderson. En toch moet de Nederlandse topper, de nieuwe nummer vier van de wereld, er al heel snel weer staan. Er komt een belangrijk jaar aan voor de drievoudig wereldkampioen en dus doet hij er volgens Vincent van der Voort goed aan om er te staan op de Winmau World Masters.

"Hoe zit de top erbij? Een paar hebben een teleurstellend WK gehad. Hoe gretig zijn die nu in de opbouw?", is Van der Voort benieuwd naar de status van Van Gerwen en zijn collega-topdarters. De Nederlander heeft het geluk dat hij nog een uitnodiging kreeg voor de World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië, waardoor hij daar wat wedstrijdritme op kan doen richting de Masters. Van der Voort hamert op het belang van dat toernooi (28 januari - 1 februari).

'Mega belangrijk voor Van Gerwen'

"Er komt over twee weken al een mega belangrijk toernooi aan met de Masters", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Dat is een rankingtoernooi tegenwoordig en twee jaar geleden nog niet, dus niemand heeft wat te verdedigen. Deze telt heel zwaar mee, bijvoorbeeld voor Van Gerwen. Voor hem is dat mega belangrijk. Hij gaat een heel lastig jaar qua ranking tegemoet. Als hij daar een goed resultaat neerzet, dan start hij meteen fijn."

'Kijk maar naar Jonny Clayton'

'Vroeger' was de UK Open in maart en vooral de World Matchplay in juli pas het eerste moment dat er gepiekt moest worden. Nu dus al eind januari. "Nu heb je er twee in een maand met de Masters en de UK Open. Dan kun je meteen heel veel doen voor je ranking. Kijk maar naar Jonny Clayton vorig jaar. Die haalde toen de finale op de Masters en de halve finale op de UK Open. Dan begin je effe lekker aan je seizoen. De Masters is in één keer heel belangrijk geworden."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via onder andere YouTube, Spotify en Apple Podcasts.