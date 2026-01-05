Topdarter Michael van Gerwen doet mee aan de Premier League Darts 2026. Na een wat minder jaar en de relatief snelle uitschakeling op het WK darts 2026 mag Mighty Mike bij het rondreizende toernooi toch gaan laten zien wat hij kan.

Van Gerwen verloor in de vierde ronde van het WK darts van Gary Anderson, evenals de Brabander een ex-wereldkampioen. Op de ranglijst PDC Order of Merit viel Van Gerwen terug van plek 3 naar plek 4. Achter verliezend finalist Gian van Veen, die nu de beste Nederlander op de ranking is. Voor het eerst in 13 jaar heeft Van Gerwen die status niet meer.

Premier League Darts

Maandagmiddag werden de acht deelnemers aan de Premier League Darts bekendgemaakt. Oud-topdarter en huidig analist Wayne Mardle zei bij Sky Sports dit over Van Gerwen: "Of hij gemotiveerd is voor deze editie van de Premier League? Reken maar! Ik weet dat hij het publiek wil entertainen. Die rol van entertainer is nu overgenomen door Luke Littler. En die voert die rol fantastisch uit. Michael wil dat iedereen praat over hem."

Hawaii 501 gaat verder: "Want hij heeft het gevoel dat hij als darter nog zoveel heeft te bieden. En hij heeft vaker het WK gewonnen en al zeven keer de Premier League Darts gewonnen. Vorig jaar zat hij niet bij de Final Four en dat was een aardige klap. Hij wil de normale orde in de dartswereld herstellen en wat hem betreft houdt dat in dat we praten over hem. Elke donderdag ben ik de man die je moet kloppen." Maar, zo voegt Mardle toe: "Op dit moment weten we dat dat niet zo is. Maar dat is wat hij wil."

Gian van Veen

Van Gian van Veen, de nummer twee van het WK darts 2026, verwacht Mardle ook wel wat. "Hij heeft een geweldig WK gespeeld. In de finale stuitte hij op de dartsfreak, Littler. Die had een goede dag. Na de twee Lukes komt Van Veen en ik zie dat het komende jaar niet zo snel veranderen. Hij is nu bij elk groot toernooi een belangrijke kanshebber."