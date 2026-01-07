Het privéleven van topdarter Michael van Gerwen lag in 2025 flink onder een vergrootglas toen hij in het voorjaar bekendmaakte uit elkaar te gaan met zijn inmiddels ex-vrouw Daphne. Sindsdien ging het op en af met de Brabander. Op het WK darts werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld en kwam er een interview naar buiten van zijn ex. Hij liet het allemaal van zich afglijden en geeft nu een update over zijn eigen relatiestatus.

De 36-jarige Van Gerwen ging vlak voor de jaarwisseling naar huis nadat Gary Anderson hem met 4-1 uitschakelde. Van Gerwen kon zodoende gaan genieten van wat vrije tijd. Daarin zorgt hij goed voor zichzelf, want de drievoudig wereldkampioen en nieuwe nummer vier van de wereld is flink aan het afvallen geslagen. Wat begon als een reactie op de stress van de scheiding, werd een nieuwe levensstijl. Inmiddels is hij liefst 22 kilo kwijt en ziet hij er compleet anders uit.

'Meer tijd voor mezelf'

Toch is hij niet al te streng voor zichzelf, zo geeft hij zelf toe aan Story. "Hopelijk gaat alles vanaf nu weer bergopwaarts. Ik ben een levensgenieter, en dat is ontzettend belangrijk om hier bovenop te komen", zegt hij tegen het roddelblad over de hectiek van afgelopen jaar. "Ik heb ook meer tijd voor mezelf, dus kan ik lekker veel sporten." Sinds hij weer vrijgezel is, duiken diverse roddelmedia in binnen- en buitenland op zijn liefdesleven.

'Het is wel even goed zo'

Zo werden op het WK twee bekende Nederlandse vrouwen in zijn vak in Alexandra Palace gespot en doken er in de Britse boulevardmedia ook foto's op van Van Gerwen die met een onbekende vrouw zijn hotel verliet. Maar wie denkt dat de darter op zoek is naar een nieuwe relatie, komt volgens hemzelf bedrogen uit. "Ik kom uit een lange relatie, dus het is wel even goed zo", zegt hij met niet mis te verstane woorden.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Vlak voor het WK darts vertelde Van Gerwen bij Sportnieuws.nl Darts Draait Door al uitgebreid over zijn nieuwe leven als alleenstaande vader van twee kinderen en wat dat nieuwe leven voor invloed had op zijn nieuwe bestaan. Hij deelde hoe hij zo snel is afgevallen en hoe zijn planning voor 2026 eruit ziet. De vakantie zit er in ieder geval al snel op, want half januari staan de eerste World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië al op het programma en in het laatste weekend van januari is ook nog de World Masters.